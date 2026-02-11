Trump convoca en Miami a líderes aliados para frenar la ofensiva regional de China

El 7 de marzo, el hotel Doral de Miami será sede de una cumbre presidencial impulsada por Donald Trump con un objetivo central: consolidar un bloque latinoamericano alineado con Washington para contener la creciente influencia de China en la región.

Según trascendió desde Estados Unidos, ya fueron invitados Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras), mandatarios que mantienen sintonía ideológica con el líder republicano y comparten su visión geopolítica.

La iniciativa se enmarca en la estrategia trazada por la Casa Blanca hacia fines de 2025, cuando la administración republicana presentó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Allí se introdujo el llamado “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, que plantea limitar la injerencia de potencias extrarregionales en América Latina.

A este enfoque se sumó una renovada Doctrina de Defensa que prioriza el hemisferio occidental y promueve mecanismos de disuasión frente a Beijing, especialmente en sectores considerados sensibles para la seguridad internacional.

Según informó el portal Infobae, uno de los ejes clave de la cumbre será el control y la explotación de minerales críticos, insumos estratégicos para la industria tecnológica y la defensa. Días atrás, en Washington, Estados Unidos encabezó un foro global sobre estos recursos con el propósito de reducir la dependencia de cadenas de suministro dominadas por China.

En ese contexto, Argentina, Bolivia y Paraguay suscribieron entendimientos con el Departamento de Estado para fortalecer la cooperación y recibir condiciones preferenciales de inversión, en un gesto que marca distancia de la órbita china.

Además, Trump firmó a comienzos de 2026 una orden ejecutiva destinada a ajustar las importaciones de minerales procesados, subrayando que Estados Unidos depende completamente de doce minerales estratégicos cuya producción está concentrada en manos de Beijing.

Como parte de esa ofensiva económica, la Casa Blanca lanzó el denominado “Project Vault”, una reserva estratégica que combinará casi 1.700 millones de dólares en financiamiento privado con un préstamo de 10.000 millones aportado por el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank). Los socios regionales alineados con Washington tendrían un trato preferencial en el reparto de esos recursos.

División política en América Latina

La reunión en Miami también dejará expuesta la división política en América Latina. Mientras países como Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras y Ecuador buscan profundizar su vínculo con la Casa Blanca, otros gobiernos como Brasil, Colombia y México mantienen relaciones comerciales fluidas con China y no cuestionan su modelo político.

A menos de un mes del encuentro, no se descarta que Washington amplíe la lista de invitados para reforzar su estrategia hemisférica frente al avance chino.