Tras semanas de tensión, el zar de la frontera de Trump retiró 700 agentes migratorios de Minneapolis

El zar de la frontera del presidente Donald Trump , el funcionario Tom Homan, anunció este miércoles que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) retirará 700 efectivos del estado de Minnesota inmediatamente. Luego de los asesinatos de dos manifestantes a manos de agentes federales, la polémica sobre la presencia de ICE escaló de forma violenta.

Debido al despliegue de la Operación Metro Surge, aproximadamente 3.000 efectivos del DHS se encontraban en Mineápolis desde principios de diciembre del año anterior.

El debate se extendió entre los residentes debido principalmente a las recientes muertes de dos ciudadanos estadounidenses en protestas contra ICE, lo que inclusó derivó en el traslado del zar de la frontera hasta Mineápolis por el homicidio del enfermero Alex Pretti el mes pasado.

Con la baja de los 700 agentes, quedarán "alrededor de 2.000" efectivos en la ciudad, y que la retirada total de los mismos dependerá de la "cooperación" con la policía local y estatal, y agregó que desea "volver a la dotación original" de agentes migratorios del estado de Minesota.

“Mi objetivo, con el apoyo del presidente Trump, es lograr una retirada completa del personal lo antes posible”, afirmó el zar fronterizo, “pero esto depende en gran medida del cese de las actividades ilegales y amenazantes contra ICE y sus socios federales que estamos presenciando en la comunidad”.

Donald Trump (1) EFE

Las recientes declaraciones del Gobierno se producen incluso después de que el propio presidente Donald Trump negara cualquier plan de reducción de agentes en Minneapolis y St. Paul. Cuando fue consultado la semana pasada sobre una posible retirada de personal, Trump respondió con firmeza: “No, no, en absoluto”, afirmando que no se contemplaba disminuir la presencia federal en la ciudad.

Cámaras corporales para los agentes del Departamento de Seguridad Nacional

En el mismo contexto, el encargado de la frontera confirmó que la administración planea implementar el uso de cámaras corporales para los agentes en todo el país, con un despliegue inicial centrado en Minneapolis.

Homan explicó que una revisión interna identificó inconsistencias en el uso de estos dispositivos durante operaciones en terreno, algo que consideró “inaceptable” y que llevó a priorizar su distribución completa en esa ciudad.

Durante una ronda de consultas con las fuerzas en el área, Homan afirmó que algunos agentes ya estaban equipados, mientras que otros no portaban cámaras, una situación que describió como desigual e inadmisible.

“El plan es implementarlas en todo el país, pero es una prioridad para la ciudad en este momento”, aseguró.

Estas declaraciones llegan dos días después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciara que todos los agentes del Departamento de Seguridad Nacional que operan en Minneapolis comenzarían a recibir cámaras corporales como parte de los esfuerzos por aumentar la transparencia.

La medida cobra relevancia en un momento de intensa presión política tras el tiroteo mortal del ciudadano estadounidense Pretti el 24 de enero en Minneapolis, donde los investigadores revisaron grabaciones de más de 30 cámaras corporales utilizadas por agentes ese día para reconstruir los hechos que llevaron a su muerte.