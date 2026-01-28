Quiénes integran la Junta de Paz impulsada por Donald Trump y de la cual Argentina forma parte

La Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para intervenir en conflictos internacionales, con foco inicial en la guerra de Gaza, dio este martes un paso clave: anunció a sus 26 países miembros fundadores, entre ellos, a la Argentina.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial del organismo en la red social X, donde durante varias horas se publicaron mensajes de “bienvenida” a cada país, acompañados por una imagen con su bandera junto a la de Estados Unidos.

Según informó esta semana la Casa Blanca, al menos 35 jefes de Estado y de gobierno ya aceptaron sumarse a la iniciativa, que tiene como objetivo supervisar la aplicación del plan de 20 puntos presentado por Trump para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás, grupo considerado terrorista por varios países.

Sin embargo, la propuesta no logró consenso global. Las principales potencias y la mayoría de los países europeos se mostraron reticentes a integrarse, al considerar que la Junta de Paz debilita el rol de la ONU y crea un esquema paralelo de gobernanza internacional.

La región con mayor representación es Oriente Medio y Asia occidental, con diez países: Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán.

En segundo lugar aparecen países de Asia central y el sudeste asiático, como Kazajistán, Uzbekistán, Mongolia, Camboya, Indonesia y Vietnam.

Europa aporta cinco miembros fundadores: Albania, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría y Kosovo.

Por último, desde Latinoamérica, se sumaron Argentina, El Salvador y Paraguay, mientras que del norte de África participan Egipto y Marruecos.

Rechazos y ausencias clave en la Junta de Paz

Hasta el momento, ningún país del G7 aceptó integrarse a la Junta de Paz. Tampoco lo hizo Brasil, cuyo gobierno calificó la iniciativa como un intento de crear “una nueva ONU” bajo el control de Trump, a quien describió como “el dueño” del organismo.

Las ausencias de peso refuerzan las dudas sobre el alcance real de la Junta, mientras Washington busca consolidar apoyos para una iniciativa que promete reconfigurar el tablero diplomático internacional.