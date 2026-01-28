"Atacaremos sus bases militares", la dura respuesta de Irán a Donald Trump tras su amenaza

En medio de una creciente tensión con Washington, el gobierno de Irán aseguró que está preparado para responder a un eventual ataque estadounidense.

El gobierno iraní volvió a elevar el tono en su confrontación con Estados Unidos y advirtió que responderá con dureza ante cualquier ataque militar. La declaración se produjo tras las recientes amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump, quien había instado a Teherán a llegar a un acuerdo bajo la advertencia de una posible escalada bélica.

Cuál es la amenaza de Irán a los Estados Unidos “Si nos atacan, daremos un duro golpe a las bases estadounidenses en la región”, afirmó el viceministro de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, en declaraciones difundidas por medios locales. El funcionario aclaró que Teherán no busca un conflicto armado, aunque remarcó que el país está preparado para defenderse.

“No buscamos la guerra, pero ante cualquier acción o ataque estúpido por parte de Estados Unidos, estamos listos para responder con decisión para defender a nuestro país”, sostuvo Gharibabadi, quien reiteró que la respuesta iraní no se limitaría a un plano simbólico.

El posible ataque de Irán a las bases militares estadounidenses El viceministro enfatizó que, en caso de una agresión, Irán atacaría especialmente las bases militares estadounidenses desplegadas en la región. “Si Irán es atacado, atestará duros golpes a los estadounidenses, especialmente a sus bases militares regionales”, insistió.

Asimismo, advirtió que un eventual conflicto tendría consecuencias que excederían a ambos países. “No será una guerra solo entre Irán y Estados Unidos, pero sus efectos serán tan profundos que no podrán controlarse”, afirmó, al tiempo que subrayó que sus declaraciones reflejan “la postura genuina de Irán, no un montaje”.