Irán lanza siete andanadas de misiles a Israel, que dejan daños y un herido moderado

Irán lanzó durante la madrugada y la mañana de este domingo siete andanadas de misiles a Israel , que dejaron daños materiales en varios lugares del territorio israelí y solo un herido moderado.

El herido se produjo en la salva de misiles que hizo saltar las alarmas en el centro del país sobre las 13.20 hora local (11.20 GMT), informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA).

"Llegamos al lugar del impacto con daños en un edificio. Había cristales rotos en el suelo, humo y confusión. Atendimos a un paciente en estado moderado, de aproximadamente 60 años, con heridas causadas por fragmentos de vidrio", dijo uno de los técnicos del MDA, según un comunicado de este servicio.

Otro servicio de emergencias, United Hatzalah, indicó que este impacto tuvo lugar en la localidad de Bnei Brak, en el distrito de Tel Aviv , y se produjo sobre un vehículo en el que viajaba el hombre herido, que fue trasladado al Hospital Ichilov.

Según el diario Times Of Israel, el impacto fue probablemente de una bomba de racimo, un tipo de munición que Irán está disparando a diario contra territorio israelí.

Según datos del Ejército israelí, alrededor del 50 por ciento de los misiles iraníes disparados a Israel desde el 28 de febrero llevan ojivas de racimo, diseñadas para dispersar varias decenas de submuniciones sobre un radio que puede llegar a alcanzar 10 kilómetros al ser detonadas.

En una andanada anterior ocurrida en la mañana de este domingo, United Hatzalah reportó 23 lugares en los que impactaron restos de misiles, que podrían ser también las pequeñas bombas de uno de racimo, y trataron dos heridos leves en Tel Aviv y Petah Tikva (periferia).

Durante la noche, las sirenas sonaron en varios lugares la región de Galilea, norte del país, por ataques del grupo chií libanés Hizbulá, y también en el centro del país por misiles de Irán.

En Holón, una localidad cercana a Tel Aviv, se reportaron dos personas de unos 80 años heridas leves, por cristales e inhalación de humo, tras una andanada de proyectiles de Irán esta madrugada.

FUENTE: EFE