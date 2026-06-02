Israel bombardeó cerca de un hospital en Líbano y se agrava la crisis humanitaria.

Israel llevó a cabo un ataque en las inmediaciones del Hospital Jabal Amel, ubicado en la ciudad de Tiro, al sur de Líbano . El bombardeo provocó daños en una instalación sanitaria considerada fundamental para la atención de la población civil en una región afectada por meses de violencia y desplazamientos.

El episodio generó preocupación entre organizaciones humanitarias y personal médico, que advirtieron sobre las consecuencias que este tipo de acciones tienen sobre un sistema de salud ya sometido a una fuerte presión por el conflicto.

Los daños ocasionados en las cercanías del centro de salud complican el acceso a servicios médicos esenciales para miles de personas. Hospitales y clínicas de la zona vienen enfrentando dificultades para operar con normalidad debido a la escasez de recursos, los cortes de suministros y la creciente demanda de atención.

Trabajadores sanitarios señalaron que cualquier afectación a la infraestructura médica repercute directamente en la capacidad de responder a emergencias, atender heridos y brindar tratamientos a pacientes con enfermedades crónicas.

La situación humanitaria en el sur de Líbano continúa deteriorándose a medida que se intensifican los enfrentamientos. Numerosas familias han debido abandonar sus hogares, mientras que los servicios básicos enfrentan interrupciones constantes.

Organismos internacionales alertan que el acceso a la salud, el agua potable y la asistencia humanitaria se encuentra cada vez más comprometido, lo que incrementa los riesgos para la población civil más vulnerable.

Preocupación por la protección de civiles

Diversas organizaciones insistieron en la necesidad de garantizar la protección de la infraestructura sanitaria y del personal médico, en línea con las normas del derecho internacional humanitario.

El ataque cerca del Hospital Jabal Amel reavivó el debate sobre el impacto de las operaciones militares en áreas densamente pobladas y sobre las dificultades que enfrentan los civiles para acceder a servicios esenciales en medio del conflicto.