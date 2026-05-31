Israel captura un castillo clave en Líbano mientras aumenta su ofensiva contra Hezbolá

El ejército de Israel capturó el castillo de Beaufort, un emplazamiento estratégico en el sur del Líbano, en un movimiento que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha calificado como un "giro decisivo" en su ofensiva contra la milicia musulmana Hezbolá.

Situado sobre el valle del Litani, el castillo ha sido clave para controlar la región que lo rodea desde que los cruzados lo construyeron hace unos 900 años. El ejército israelí lo capturó hace 44 años en lo que en Israel se conoce como la Primera Guerra del Líbano.

En una declaración el domingo tras su toma, Netanyahu afirmó que se trataba de "una etapa decisiva y un giro decisivo en nuestra política".

"Hemos roto la barrera del miedo. Estamos tomando la iniciativa, estamos actuando en todos los frentes: en Siria, en Gaza, en el Líbano", afirmó.

Netanyahu añadió que su objetivo era "profundizar y ampliar nuestro control sobre los lugares que estaban bajo el control de Hezbolá".

La toma se produce mientras las tropas terrestres se adentran cada vez más en territorio libanés, más allá de su línea de demarcación original del río Litani. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han ampliado la zona del sur del Líbano de la que han ordenado evacuar a los residentes.

El primer ministro del Líbano ha rechazado lo que considera un "castigo colectivo" por parte de Israel.

Una victoria altamente simbólica

El ministro de Defensa, Israel Katz, recordó la batalla de hace 44 años contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), una de las primeras de la guerra del Líbano. Dijo que la Brigada Golani, que la tomó entonces, había regresado y izado la bandera israelí sobre ella.

Por lo tanto, se trata de una victoria altamente simbólica, además de estratégica, en lo que a Israel se refiere.

En 1982, las fuerzas israelíes ocuparon el castillo, situado a solo 14,5 km de la frontera israelí, pero se retiraron en 2000 cuando abandonaron su autoproclamada zona de amortiguación en el sur del Líbano.

Para los libaneses, se trata del último hito histórico conquistado en los últimos días, mientras que la ciudad de Nabatieh, más al norte, parece ser cada vez más un objetivo de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El ministro Katz afirmó que el control del castillo y de la cresta sobre la que se alza era un paso importante para proteger a las comunidades israelíes al otro lado de la frontera.

La reciente advertencia de evacuación es la segunda vez en los últimos días que Israel ha ordenado a los residentes que abandonen todo el sur del Líbano al sur del río Zahrani.

"Cualquier persona que se encuentre cerca de elementos, instalaciones o medios de combate de Hezbolá pone en peligro su vida", declaró un portavoz de las FDI.

Aseguró que un "número significativo de soldados de infantería de las FDI" participaba en la operación, que "actualmente se está ampliando a otras zonas".

Getty Images El castillo fue edificado hace unos 900 años y es considerado un punto estratégico en Líbano.

Gana terreno en Líbano

La captura del castillo se trata de otra clara indicación de que las fuerzas terrestres israelíes se están adentrando cada vez más en territorio libanés, más allá de su línea de demarcación original del río Litani.

Israel afirma que ha intensificado su ofensiva contra Hezbolá en respuesta a la escalada de ataques con drones explosivos y misiles por parte del grupo respaldado por Irán, tanto contra tropas israelíes dentro del Líbano como contra comunidades al otro lado de la frontera.

El domingo, el Ministerio de Sanidad del Líbano informó de que 13 miembros del personal hospitalario habían resultado heridos en un ataque aéreo en las inmediaciones del hospital Hiram, en Tiro, al sur del Líbano, que causó daños importantes.

El ejército confirmó la muerte de otro soldado, mientras que las escuelas de las comunidades situadas en el lado israelí de la frontera permanecieron cerradas el domingo como medida de precaución.

El sábado, Hezbolá lanzó unos 25 proyectiles hacia esa zona, lo que provocó que políticos israelíes de la oposición instaran al gobierno a hacer más para garantizar la seguridad de los residentes.

En Líbano, el primer ministro Nawaf Salam pronunció un discurso televisado en el que acusó a Israel de una "política de tierra quemada y castigo colectivo" en el sur del país.

Y Francia, que mantiene vínculos históricos con el Líbano, ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para debatir las operaciones militares israelíes.

"Es urgente que las armas callen, todas ellas y para siempre, escribió en X el presidente francés Emmanuel Macron. "Nada justifica la grave escalada que se está produciendo actualmente en el sur del Líbano", añadió.

El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, declaró a la cadena francesa BFMTV que la situación era un "grave error por parte de Israel".

Reuters La captura se da en medio de un alto al fuego que ambas partes se acusan de haber violado.

¿Fin del alto al fuego?

Las autoridades israelíes han afirmado que los ataques de Hezbolá violan el acuerdo de alto el fuego temporal entre los gobiernos israelí y libanés, que se ha prorrogado dos veces desde su entrada en vigor el mes pasado.

Las autoridades libanesas han señalado que los propios ataques israelíes constituyen violaciones.

Las acusaciones mutuas significan que el alto el fuego está prácticamente está roto, pero, a pesar de ello, está previsto que esta semana se celebre en Washington una cuarta ronda de negociaciones entre las delegaciones de ambos gobiernos.

Salam ha afirmado que esta es la única vía de salida del conflicto para el Líbano, pero Hezbolá no participa en ella. Y el Gobierno y el ejército libaneses, como siempre, solo pueden esperar.

Líbano se vio arrastrado a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel en represalia por un ataque israelí que acabó con la vida del líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

Israel respondió con una campaña aérea sobre todo el Líbano y una invasión terrestre. Desde entonces, las autoridades libanesas afirman que han muerto más de 3.300 personas, mientras que se han registrado 25 bajas militares israelíes.





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FUENTE: BBC