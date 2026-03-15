"Irán engaña a su pueblo y al mundo": el análisis de la guerra de un consultor argentino en Medio Oriente

Enrique Rosenburt, rosarino, casado, con tres hijos, hace 22 años que reside en Israel . Es consultor de desarrollo social. Su incansable labor ha sido fundamental para mantener viva la esperanza y la cohesión entre los familiares en momentos de enorme angustia y necesidades.

En una entrevista con MDZ se refirió a la situación actual que se vive en Medio Oriente , en medio de una nueva escalada del conflicto y con la tensión entre Israel e Irán en el centro de la escena internacional, Rosenburt analizó el escenario político y militar de la región. Desde su experiencia viviendo en Israel desde hace más de dos décadas, también reflexionó sobre el rol de Estados Unidos , el accionar de grupos como Hezbollah y Hamas y el impacto que la prolongación de la guerra genera en la sociedad israelí.

- Esto viene más largo que la vez anterior. Esto tiene una potencia mucho más gigante que en la guerra de los 12 días del año pasado (La Guerra de los Doce Días fue un conflicto armado que tuvo lugar en junio de 2025 entre el Estado de Israel, que contó con el apoyo de los Estados Unidos y otros países occidentales, y la República Islámica de Irán, con apoyo de los hutíes de la República de Yemen y, en menor medida, otros grupos no estatales del régimen iraní). Esperemos que esta vez sí se consiga el objetivo, porque la otra vez fue con el objetivo de debilitar y al final nos dimos cuenta de que no debilitamos. Lo único que hicimos fue mover el avispero y ahora esperamos realmente ser más efectivos.

Lamentablemente, así como fue con los grupos terroristas Hezbollah y Hamas, Irán, al ser la cabeza de la serpiente, no es diferente: matamos a un cabecilla y siempre aparece uno nuevo. O sea, en ese sentido las cadenas de mando no las terminamos rompiendo, pero sí hay que encontrar dentro de todo esto, en algún momento, alguna salida que nos dé tranquilidad por un tiempo largo. Lo único bueno de todo esto es que nos dimos cuenta de que tenemos más socios de los que pensamos; pero hay que ver cuánta paciencia tienen estos socios.

- ¿Y del lado de Irán?

- Irán engaña a su pueblo, al mundo. Están intentando utilizar toda la artillería que tienen, pero tienen muchos otros caminos ahora con el estrecho de Hormuz. Yo creo que Irán le está diciendo a Hezbollah que usen todo lo que tengan porque si nosotros dejamos de dirigir toda esta orquesta, ustedes —en referencia al Hezbollah— tampoco existen más.

- ¿Cuánto tiempo crees que Trump se va a quedar en esta guerra?

- Depende si realiza una guerra específica y se va, y después que se sigan arreglando en Medio Oriente como fue siempre, o si Estados Unidos se va a meter en el mismo pantano que le pasó con Irak.

- ¿Qué quieren los israelíes?

- Yo creo que Israel necesita que Trump se quede porque en el momento en que Trump se va Israel deja de tener legitimidad de realmente dirigir ataques. Irán debe convertirse en una amenaza menos efectiva para la existencia de Israel y realmente confirmar que las bombas atómicas que estaban siendo diagramadas no se puedan concretar, que el uranio que estaba con la colaboración de Corea del Norte, Rusia y China —si bien no se han manifestado— se ha comprobado que hay mucho armamento de Irán que proviene de ellos. Creo que ahí está la clave también en cómo se va a terminar negociando entre Estados Unidos, Rusia y China el manejo del petróleo iraní.

Hezbollah, los Hutíes y la disputa geopolítica en Medio Oriente

- Vos mencionaste al Hezbollah y a Hamas, ¿cuál es la relación de estos grupos terroristas con los Hutíes?

- En el fondo todos son lo mismo. Los Hutíes (los Hutíes, oficialmente conocidos como Ansar Allah, son una organización política y militar chiita y revivalista zaydí que surgió en Yemen en la década de 1990. Está compuesta predominantemente por zaydíes, cuyo liderazgo homónimo proviene en gran medida de la familia al-Houthi) están preparados para atacar en el momento que Irán lo disponga.

- Esta guerra, ¿crees que es una suerte de represalia contra Israel a 60 años de la guerra de los Seis Días en 1966, como fue el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 a 50 años de la guerra de Iom Kipur?

- Yo creo que es una anticipación a eso. Creo que justamente lo que estamos marcando son 20 años también de la guerra con Líbano en 2006. En ese sentido creo que Israel se está dedicando este año a marcar el terreno. El problema de los Seis Días también es que realmente a partir de los Seis Días nos transformamos en una potencia a nivel de seguridad, pero por otro lado se generó el problema palestino, que es algo que todavía no lo hemos podido resolver; hasta hoy en día los territorios que puedes decirles ocupados, liberados, según cómo lo ves, es algo que todavía genera más problemas que soluciones.

- ¿Cómo ves la posición de otros países?, fundamentalmente los europeos, por ejemplo España…

- Uno lo puede tomar de un lado económico y geopolítico y creo que en ese sentido todos los países se están tomando sus lados. En Argentina tenemos la posición del presidente Milei a favor de Israel; creo que hay poca neutralidad en esta guerra, creo que la gente se ha dado cuenta de que tiene que tomar una posición y justamente hay potencias que están neutrales en lo dialéctico, pero no están neutrales en el apoyo, como Rusia y China.

Yo creo que España quiere intentar potencializarse. España tiene un problema interno que está creciendo realmente, que es la población musulmana radical, y no saben cómo manejarlo. Lamentablemente no tiene un líder que se preocupe por el pueblo español.

- Hoy tenés una Venezuela debilitada. Con Maduro el Hezbollah recibía millones de dólares. ¿Crees que Venezuela sigue aportando a este grupo terrorista? ¿También de la Triple Frontera (Ciudad del Este-Foz de Iguazú) está recibiendo ayuda?

- Seguro que reciben ayuda de parte de los operativos de Venezuela y en México, como también atacar el dinero de estas organizaciones tanto a nivel de petróleo como a nivel de narcotráfico. Hay que entender que son también grandes ingresos de estas organizaciones terroristas y creo que en algún momento se va a hacer algún operativo también en la Triple Frontera porque es necesario. Y realmente no es casual nada. Las alertas están realmente abiertas.

- ¿Y Qatar?

- Qatar es más inteligente, tiene una visión más occidentalista y, si bien fue el abogado del diablo en todos estos momentos alojando a Hamás, negociando con Irán y negociando por otro lado con Estados Unidos, yo creo que en estas últimas dos semanas se han dado cuenta de que el debilitamiento de Irán en el mundo árabe a ellos les puede dar una nueva referencia en el mundo árabe. Hay que estar muy atentos a qué va a pasar con Qatar. No me olvidaría tampoco de Turquía, que espera tomar el trono como en su momento fue el Imperio Otomano. Creo que muchos de los países que ahora salieron como aliados y países también neutrales estaban esperando la debilitación de Irán para salir a la luz. Entonces, hasta que Irán no esté más debilitado hay países que todavía no van a mostrar su cara en este juego.

- ¿Cómo puede influenciar en el ánimo de la población israelí la extensión de la guerra?

- Es un desgaste total porque por un lado tenemos más de 150.000 reservistas que fueron llamados y estamos hablando de una guerra que ya va más de dos años y medio. Esto impacta en la economía y en la economía mundial. Esto impacta también en el antisemitismo que crece en el mundo, tanto para los israelíes que están por el mundo como para los judíos. Entonces creo que el desgaste de esta guerra cada vez se siente más. Hay que entender que el desgaste del ciudadano israelí es bastante notorio.