¿Se complica la guerra para Estados Unidos? Un informe sostiene que Irán no se debilita como esperaban

En medio de la escalada militar en Medio Oriente , una de las preguntas que sobrevuela el conflicto es si los bombardeos de Estados Unidos e Israel pueden desestabilizar de forma definitiva al poder iraní. Sin embargo, la evaluación que circula puertas adentro en Washington va en otro sentido. Según confirmaron fuentes de Washington a Reuters, los reportes de inteligencia de Estados Unidos sostienen que el gobierno de Irán sigue firme y que no enfrenta un riesgo inmediato de colapso.

De acuerdo con tres fuentes citadas por la agencia, el liderazgo iraní permanece en gran medida intacto tras casi dos semanas de ataques constantes. Una de ellas señaló que existe una "multitud" de informes con una conclusión similar: el régimen conserva el control del país y mantiene capacidad para contener a la población, incluso después del fuerte impacto militar sufrido en los últimos días.

La cuestión es central para la Casa Blanca, que enfrenta presión política por la suba del precio del petróleo y por la necesidad de encontrar una salida a la mayor operación militar estadounidense desde 2003. Donald Trump había deslizado que el fin de la ofensiva podría llegar pronto, pero la persistencia del núcleo duro iraní complica cualquier cierre rápido del conflicto .

Los informes de inteligencia también remarcan que, pese a la muerte del ayatolá Ali Khamenei y a la eliminación de numerosos altos mandos, la estructura de poder no se desarmó. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los dirigentes interinos que tomaron las riendas del país siguieron ejerciendo control, mientras la Asamblea de Expertos designó a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo.

En ese contexto, incluso del lado israelí admiten en privado que no hay garantías de que la guerra derive por sí sola en la caída del régimen clerical. Reuters también informó que una fuente con conocimiento del asunto sostuvo que no está claro cómo la actual campaña aérea podría lograr ese objetivo sin una ofensiva terrestre o sin generar condiciones para una protesta masiva y sostenida dentro de Irán.

Por ahora, la situación sigue siendo cambiante, pero la lectura dominante en la inteligencia estadounidense es que Teherán conserva cohesión política y capacidad de mando. Ese diagnóstico, al menos por ahora, enfría la idea de un derrumbe inminente del gobierno iraní y deja abierta una incógnita mucho más incómoda para Washington y sus aliados: cómo terminar una guerra si el poder al que apuntan sigue en pie.

Además, hace unos días se supo que una nueva estrategia de Estados Unidos era armar a grupos kurdos independentistas en el norte de Irán, sin embargo, los informes revelaron que estos carecen de armamentos y son bajos en números para resultar en un problema para Irán una potencia militar a nivel no solo mundia sino también regional.

Irán mantiene el bloqueo sobre el Estrecho de Ormuz

El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alireza Tangsiri, afirmó este jueves que su país mantendrá bloqueado el estrecho de Ormuz, en aplicación de las órdenes del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí. El responsable militar iraní advirtió en la red social X que Irán infligirá "los golpes más duros al enemigo agresor", en referencia a Estados Unidos e Israel.

La declaración de Tangsiri se produce minutos después de que el nuevo líder supremo de Irán afirmara en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz "debe permanecer cerrado". Jameneí hizo esta declaración en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal, en medio de la escalada de tensiones regionales. El tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente interrumpido por los ataques iraníes contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la subida del petróleo provocada por la guerra de su país e Israel contra Irán y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz, traerá "mucho dinero" a su país -en referencia a la producción nacional de crudo-, e insistió en que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní.