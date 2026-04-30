Donald Trump y su mirada sobre Irán: "Se están asfixiando como un cerdo relleno"

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha afirmado que el bloqueo naval a los puertos de Irán es "más efectivo" que los bombardeos y ha reiterado que no lograrán obtener armas nucleares . "Se están asfixiando como un cerdo relleno", ha manifestado el jefe de la Casa Blanca, fiel a su estilo.

"La situación va a empeorar para ellos", ha advertido el presidente de Estados Unidos , en declaraciones al portal Axios, desde donde ha asegurado que Irán quiere alcanzar un acuerdo para acabar con este bloqueo, pero que él se opone para evitar así que puedan recuperarse y lograr tener armas nucleares .

Poco después, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, ha reiterado que el bloqueo naval es "genial" y que hasta el momento ha sido "infalible". "Esto demuestra lo buena que es nuestra Armada. Nadie se va a andar con rodeos. Tenemos el mejor Ejército del mundo, y gran parte de él lo construí durante mi primer mandato, y lo hemos seguido construyendo desde entonces. Es el mejor del mundo, nadie se le acerca", ha defendido.

Donald Trump ha puesto como muestra de ello lo ocurrido en Venezuela a principios de enero, cuando fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque sobre Caracas y alrededores, capturando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. "Lo vemos, por ejemplo, en Venezuela. Tienen un gran ejército en Venezuela, pero todo terminó en un día. De hecho, terminó en unos 48 minutos", ha asegurado.

"Irán, lo mismo. Militarmente los hemos aniquilado. No les queda ejército. Toda la Armada está en el fondo del mar. La Fuerza Aérea jamás volverá a volar. Tenemos un ejército increíble. Ahora tendrán que rendirse. Eso es todo lo que tienen que hacer, decir: 'Nos rendimos'" , ha manifestado, antes de apuntar a que la economía del país asiático está "en serios problemas", algo que ha atribuido al bloqueo de sus puertos.

Preguntado por las conversaciones con las autoridades iraníes, Trump ha señalado que su Administración está "hablando con ellas ahora mismo", y que lo hacen por teléfono en lugar de efectuar "vuelos de 18 horas", dado que las conversaciones hasta el momento han tenido lugar en Islamabad, capital de Pakistán.

Irán programa nuclear planta EFE Irán es atacado por Estados Unidos y Donald Trump dice que lo hace porque podría desarrollar armas nucleares. Foto Efe EFE

Rechazo a la propuesta de Irán

"Siempre prefiero hablar cara a cara, lo considero mejor, pero cuando tienes que volar 18 horas cada vez que quieres una reunión, y sabes de qué va la reunión, sabes que te van a dar un documento que no te va a gustar incluso antes de salir. Es ridículo", ha considerado Trump.

Así, ha reconocido que "han avanzado mucho", si bien ha advertido de que "la cuestión es si llegarán lo suficientemente lejos", y ha asegurado que "nunca habrá un acuerdo a menos que acepten" no disponer de armas nucleares.

Trump ha rechazado una última propuesta iraní que contempla la reapertura, primero, del estrecho de Ormuz y después de las conversaciones sobre su programa nuclear, según han revelado fuentes a medios estadounidenses, al considerar que no tiene en cuenta las preocupaciones de Washington. Dpa