Habló Mojtaba Jamenei y advirtió que el único lugar al que pertenece EE.UU. en el golfo Pérsico es "en el fondo de sus aguas"

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Mojtaba Khamenei desafía a Donald Trump en medio de las negociaciones

En una declaración leída a través de la televisora estatal, el actual líder supremo de la República Islámica, el ayatollah Mojtaba Khamenei, ratificó que Irán no cederá sus avances tecnológicos ni militares frente a la ofensiva diplomática y económica de la administración de Donald Trump.

Khamenei, quien asumió el mando tras el ataque aéreo del pasado 28 de febrero que terminó con la vida de su padre, Ali Khamenei, utilizó un tono marcadamente nacionalista para dirigirse a la población y a la comunidad internacional en medio de un conflicto que ya cumple dos meses.

En su discurso, el líder iraní vinculó el desarrollo científico con la soberanía del país, asegurando que las capacidades estratégicas de Teherán son innegociables.

“90 millones de iraníes orgullosos consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, científicas y tecnológicas de Irán, desde la nanotecnología hasta las nucleares y de misiles, como activos nacionales y las protegerán tal como protegen la tierra y el espacio aéreo del país”, sentenció Khamenei.

Esta postura representa un choque directo con las pretensiones de Donald Trump, quien ha manifestado su intención de alcanzar un acuerdo de paz definitivo, pero bajo la condición estricta de que Irán desmantele su programa nuclear y cese el desarrollo de misiles balísticos de largo alcance.

El otro gran eje del conflicto es el bloqueo naval que mantiene en vilo al mercado energético global. Irán sostiene un control férreo sobre el Estrecho de Ormuz, impidiendo el tránsito de buques comerciales y petroleros, lo que ha llevado el precio del crudo a máximos históricos.

Al referirse a la presencia militar de Estados Unidos en la región, Khamenei fue lapidario: afirmó que el único destino de las fuerzas estadounidenses en el Golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas”. Por su parte, la Casa Blanca ha respondido que no levantará las sanciones ni el cerco económico hasta que Teherán acepte una supervisión internacional total.