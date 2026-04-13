Negociaciones sin acuerdo: mediadores intentan reactivar el diálogo entre EE.UU. e Irán

Tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad, mediadores regionales intensifican gestiones para reactivar el diálogo entre Washington y Teherán antes del 22 de abril.

Tras la conclusión sin acuerdo de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, los mediadores regionales se apresuran a asegurar una segunda ronda de negociaciones en cuestión de días para evitar el colapso de un frágil alto el fuego de dos semanas, informó el domingo The Wall Street Journal, citando a funcionarios familiarizados con el tema.

Los principales puntos de fricción incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz sin cobrar tasas de tránsito, el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán y la exigencia de Teherán de la liberación de aproximadamente 27.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos congelados.

Las autoridades paquistaníes, que acogieron la sesión inicial, mantienen consultas activas tanto con Washington como con Teherán para reactivar las conversaciones antes de que expire el alto el fuego.

A pesar de la falta de avances, la parte paquistaní sigue siendo cautelosamente optimista sobre las perspectivas de un compromiso continuo.