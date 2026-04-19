El petróleo abre al alza ante la fragilidad de la tregua en Medio Oriente y se teme que supere los US$100

El precio del petróleo abrió al alza este lunes impulsado por la incertidumbre en las negociaciones de paz entre Israel, Líbano e Irán.

La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelve a poner al petróleo en el centro de la escena financiera.

El mercado energético global ha reaccionado con nerviosismo ante las últimas novedades en la crisis de Medio Oriente. El barril de petróleo inició la jornada con una tendencia alcista, situándose en los 96 dólares, mientras los analistas advierten que cualquier paso en falso en el complejo tablero diplomático podría disparar el precio por encima de los 100 dólares en el corto plazo.

El Estrecho de Ormuz: el pulmón del mercado bajo presión La principal preocupación de los operadores sigue siendo la seguridad en las rutas marítimas. El Estrecho de Ormuz, por donde circula la quinta parte del tráfico mundial de hidrocarburos, permanece bajo una vigilancia extrema. Aunque el presidente Donald Trump aseguró haber logrado un compromiso de China para no enviar armas a Irán y destacó que la apertura del estrecho beneficia a Pekín, el bloqueo técnico persiste como una herramienta de presión estadounidense.

Situación actual: El barril cotiza a 96 dólares , reflejando una prima de riesgo por la falta de un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

La barrera de los 100: Los expertos señalan que si la tregua de 10 días entre Israel y Líbano —anunciada recientemente por la Casa Blanca— colapsa, el impacto en la oferta de crudo será inmediato. Diplomacia a contrarreloj y el factor uranio A pesar de que el diálogo ha ganado protagonismo en el día 51 de la guerra, con Pakistán oficiando como mediador "honesto" entre Washington y Teherán, el nudo gordiano sigue siendo el enriquecimiento de uranio.