¿Vuelven los Chachos? Qué son y cómo funcionaba la cuasimoneda de La Rioja

Los “ Chachos ” reaparecieron en el centro de la discusión política y económica luego de que el gobernador de La Rioja , Ricardo Quintela, mencionara la posibilidad de volver a emitir esta cuasimoneda provincial creada en 2024. El anuncio volvió a poner el tema en agenda y despertó preguntas sobre el funcionamiento de los bonos.

Los Chachos son Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) emitidos por la provincia de La Rioja durante 2024. La herramienta surgió en un contexto de crisis económica, caída de transferencias nacionales y problemas financieros que afectaban las cuentas provinciales.

El nombre homenajea al caudillo riojano Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza y los bonos fueron emitidos con equivalencia uno a uno respecto del peso argentino.

Las denominaciones que tuvieron

1.000 Chachos

2.000 Chachos

5.000 Chachos

10.000 Chachos

20.000 Chachos

50.000 Chachos

Para qué servían los Chachos en La Rioja

Durante su circulación, podían utilizarse para distintas operaciones dentro de la provincia:

compras en comercios adheridos

pago de impuestos provinciales

cancelación de servicios

parte del pago de salarios estatales

Además, la provincia garantizaba la conversión de los bonos a pesos y habilitó mecanismos para que comerciantes y usuarios pudieran canjearlos.

Según el Gobierno riojano, la medida permitió sostener el consumo interno y aliviar la situación económica de trabajadores estatales en medio del ajuste.

El antecedente de las cuasimonedas en Argentina

Los Chachos no fueron una experiencia inédita. Argentina ya había utilizado cuasimonedas provinciales durante la crisis de 2001 y 2002.

Entre las más recordadas aparecen:

Patacones en Buenos Aires

Lecor en Córdoba

Federales en Entre Ríos

Lecop en Mendoza

Incluso La Rioja ya había recurrido a mecanismos similares en otras etapas de crisis económica, tanto en los años 80 como en los 2000.

¿Pueden volver a circular?

Por ahora no existe una confirmación oficial sobre una nueva emisión de Chachos. Sin embargo, las declaraciones de Quintela reactivaron el debate sobre el regreso de las cuasimonedas provinciales.

La eventual vuelta de los Chachos dependerá de factores económicos, financieros y legales, además de la relación fiscal entre la provincia y el Gobierno nacional.