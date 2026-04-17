Irán levantó el bloqueo al estrecho de Ormuz pero Donald Trump lo mantiene

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha anunciado este viernes que mantendrá su bloqueo sin ningún tipo de reservas sobre el perímetro del estrecho de Ormuz hasta que terminen sus negociaciones con Irán . No obstante, Irán ha tomado otra postura al respecto del estrecho.

Tras un mensaje previo en el que celebraba el anuncio iraní sobre la reapertura del estrecho, Trump ha querido matizar que el bloqueo estadounidense sobre el perímetro del estrecho "continuará con plena vigencia y efecto" hasta que la "transacción con Irán", como ha descrito las negociaciones, "concluya al 100%".

Trump ha añadido a este respecto que este proceso debería avanzar "muy rápidamente" porque la mayor parte de los puntos de conflicto que separan a ambos países "ya están negociados".

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha dado así su respuesta completa al anuncio comunicado este viernes por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y en el que ha declarado la reapertura total del paso, por lo que a Irán respecta, mientras dure el alto el fuego pactado con Estados Unidos .

La postura de Irán

"En línea con el alto el fuego en Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego", ha afirmado el titular de Exteriores de Irán en un mensaje en redes sociales en el que ha indicado que los buques seguirán la ruta "coordinada y ya anunciada" con la Organización Portuaria y Marítima iraní.

Irán, cabe recordar, vinculaba el levantamiento de sus restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz a la declaración de un alto el fuego en Líbano para que Israel cesara sus ataques en el marco de la ofensiva que había desatado sobre las milicias chiíes de Hezbolá.

Para terminar de complicar la situación, y visto que Irán estaba abriendo el paso a barcos de países con los que había firmado acuerdos de peaje, el presidente de Estados Unidos impuso el pasado fin de semana un cierre perimetral que dejó la zona completamente bloqueada a la navegación; el mismo que el presidente Trump ha decidido mantener a pesar del anuncio iraní. Dpa