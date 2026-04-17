Europa prepara una misión militar para reabrir el estrecho de Ormuz tras la crisis con Irán

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabezarán este viernes una cumbre virtual para coordinar la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz , en medio de la tensión en Medio Oriente.

El encuentro se dará en un contexto marcado por el frágil alto el fuego con Irán, que abrió la posibilidad de restablecer el tránsito en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Los mandatarios buscarán consolidar ese escenario y evitar una nueva escalada que ponga en riesgo el comercio internacional de energía.

Según informaron fuentes oficiales, la cumbre avanzará en la creación de una misión internacional para garantizar la reapertura del estrecho.

Se trataría de un operativo de carácter defensivo, con participación militar conjunta, que podría desplegarse en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan.

El objetivo central será asegurar la libre navegación y prevenir incidentes en una zona clave para el transporte global de petróleo y gas.

Seguridad marítima y desminado

Además, los líderes analizarán medidas para reforzar la seguridad de las rutas comerciales y respaldar el trabajo de la Organización Marítima Internacional.

En ese marco, el gobierno británico pondrá el foco en la necesidad de restablecer la confianza en el transporte marítimo y avanzar en tareas de desminado, consideradas clave para garantizar la circulación de buques.

Alemania se suma con apoyo técnico

El canciller alemán, Friedrich Merz, también participará de la cumbre y adelantó que su país está dispuesto a contribuir con capacidades específicas.

Entre ellas, Alemania evalúa aportar buques de vigilancia y equipos de desminado, aunque condicionó su participación a la existencia de un marco legal claro para la operación.

Una cumbre en París con impacto global

Starmer viajará a París para copresidir el encuentro junto a Macron, en una señal de coordinación europea frente a un conflicto con implicancias globales.

La definición sobre el estrecho de Ormuz será clave no solo para la estabilidad regional, sino también para el equilibrio del comercio energético mundial en un contexto de alta volatilidad.