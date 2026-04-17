El Gobierno confirmó el ingreso al país de tropas militares de Estados Unidos: los motivos

El Gobierno nacional autorizó formalmente el arribo al país y el despliegue de fuerzas militares de los Estados Unidos para participar de los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”.

La medida, oficializada este viernes a través de un decreto en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y su gabinete, pretende fortalecer “la interoperabilidad” entre ambos países y consolidar la posición de Argentina como socio estratégico en seguridad global.

El ejercicio "Daga Atlántica" se realizará entre el 21 de abril y el 12 de junio, contemplando áreas terrestres, aéreas y marítimas. Las actividades principales tendrán lugar en puntos neurálgicos como la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, entre el 26 y el 30 de abril se concretará el ejercicio naval “PASSEX” dentro de la Zona Económica Exclusiva. Esta operación contará con la presencia de unidades de alto impacto de la Armada estadounidense, como el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que realizarán tareas de adiestramiento junto a personal y medios de la Armada Argentina para reforzar el control y la vigilancia en el Atlántico Sur.

La nueva programación de estas acciones se enmarca tras una postergación obligada a principios de mes, debido a la escalada de las tensiones bélicas en Medio Oriente, lo que obligó a ambos países a readecuar recursos.

El antecedente

En octubre pasado, Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para permitir el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El decreto 697/2025 publicado en el Boletín Oficial autoriza el ingreso de "medios y personal" de las Fuerzas Armadas estadounidenses durante un período de 27 días, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, en las bases navales de Mar de Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano (Punta Alta) y "comprendiendo los espacios destinados para instrucción militar marítimos y terrestres".

"El ejercicio tiene por objetivo intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre Fuerzas Especiales para operar en escenarios complejos que exigen coordinación multinacional, capacidad de respuesta inmediata y el uso efectivo de tecnologías de avanzada, con el aporte doctrinario y técnico novedoso de la Armada de los Estados Unidos", señalaba el Ejecutivo.

Se trató de la operación “Tridente”, que incluye una serie de “ejercicios” que ocurren “en todo el mundo”. “Se autoriza algo que ocurre en todo el mundo. Son estupideces quienes dicen que esto es una pérdida de soberanía, no tiene nada que ver”, decía un funcionario a este medio.