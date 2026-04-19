Donald Trump acusó a Irán de violar el alto el fuego y lanzó una nueva amenaza: "Se acabó la amabilidad"

El presidente de Estados Unidos afirmó que Irán disparó en el Estrecho de Ormuz, habló de negociaciones en Pakistán y advirtió sobre posibles ataques.

Donald Trump aseguró que Irán disparó en el Estrecho de Ormuz y calificó ese hecho como una violación del acuerdo de alto el fuego. En su mensaje, también dijo que representantes de Estados Unidos viajarán a Islamabad, Pakistán, para negociar, y lanzó una amenaza directa contra centrales eléctricas y puentes iraníes.

El presidente realizó un posteo a través de su cuenta de Truth Social y sostuvo que Irán realizó varios disparos en el Estrecho de Ormuz. Afirmó que varios de esos disparos estuvieron dirigidos a un barco francés y a un carguero del Reino Unido.

En ese mismo mensaje, el mandatario estadounidense describió la situación como “una violación total” del acuerdo de alto el fuego. También cuestionó el anuncio iraní sobre un eventual cierre del paso marítimo y aseguró que el bloqueo de Estados Unidos ya lo mantenía cerrado.

Una nueva amenaza a la infraestructura de Irán Trump afirmó que Estados Unidos está ofreciendo un “trato muy justo y razonable” a Irán. Sin embargo, advirtió que, si ese acuerdo no es aceptado, Washington destruirá “todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán”.

La declaración elevó el tono del conflicto en el mensaje difundido por el presidente. “Se acabó la amabilidad”, expresó Trump, antes de insistir en que Irán cederá “rápido” y “fácilmente”, según sus palabras.