Donald Trump reveló contactos con Hezbolá: "Hablamos con ellos por primera vez".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que su administración mantuvo contactos con Hezbolá , una afirmación que generó repercusiones debido a la histórica relación de confrontación entre Washington y el grupo libanés respaldado por Irán.

Durante una entrevista con un medio norteamericano, el mandatario realizó una declaración inesperada al referirse a los canales de diálogo abiertos en Medio Oriente. "En realidad hablamos con Hezbolá por primera vez. No sabíamos que hablaban", expresó.

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Las palabras de Trump despertaron dudas sobre el alcance y la naturaleza de esos contactos. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre quiénes participaron de las conversaciones ni bajo qué circunstancias se habrían producido.

Hezbolá es considerado una organización terrorista por Estados Unidos y otros países occidentales, por lo que cualquier referencia a intercambios directos suele generar una fuerte atención política y diplomática.

Medio Oriente, en el centro de la agenda internacional

La declaración se conoció en medio de un contexto de alta tensión regional, marcado por los conflictos que involucran a Israel, Irán y distintos grupos armados que operan en la zona.

En las últimas semanas, Trump realizó múltiples comentarios sobre la situación en Medio Oriente, incluyendo referencias a un posible alto el fuego, eventuales diálogos con líderes iraníes y negociaciones para reducir las tensiones en la región.

El rol de Hezbolá en el conflicto regional

Hezbolá es una de las organizaciones más influyentes del Líbano y mantiene una estrecha alianza con Irán. Desde hace años participa en distintos conflictos regionales y ha protagonizado numerosos enfrentamientos con Israel.

Su peso político y militar lo convierte en un actor clave dentro del complejo escenario de Medio Oriente, donde las relaciones entre gobiernos, milicias y organizaciones armadas suelen desarrollarse a través de canales formales e informales.

Una declaración que podría tener impacto diplomático

Aunque Trump no brindó precisiones adicionales sobre el contenido de las conversaciones, su reconocimiento público de contactos con Hezbolá podría abrir nuevas especulaciones sobre los movimientos diplomáticos que se desarrollan detrás de escena.

Por ahora, ni la Casa Blanca ni representantes del grupo libanés ofrecieron detalles que permitan conocer el alcance real de esos intercambios. Sin embargo, la declaración del mandatario volvió a colocar a Hezbolá en el centro de la discusión internacional.