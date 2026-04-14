La producción de petróleo registró la mayor caída de la historia en marzo debido a la guerra en Medio Oriente

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) informó este martes que la producción de petróleo sufrió un desplome de 10,1 millones de barriles diarios en marzo por la guerra en Medio Oriente , lo que constituye la mayor caída de la historia.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo, la AIE señaló que en marzo las pérdidas de producción por el conflicto que se desató el 28 de febrero representaron de forma acumulada más de 360 millones de barriles (mb).

En cuanto a la demanda, la AIE revisó fuertemente a la baja sus previsiones para este año y ahora estima que será de media de 104,259 millones de barriles diarios (mb/d), lo que significa 730.000 barriles diarios (b/d) menos de lo que había calculado en marzo, durante los primeros días de la guerra.

Si la situación pudiera normalizarse a partir de mayo y el mercado volviera a ser progresivamente abastecido con el petróleo del golfo Pérsico , a caída del consumo será de 1,5 mb/d entre el segundo y cuarto trimestre, la más "brusca" que se ha vivido desde el estallido de la crisis de la covid en 2020.

No obstante, si las interrupciones se prolongaran, el hundimiento de la demanda podría alcanzar 5 mb/d en términos interanuales en ese mismo período de tiempo. Los autores del informe advierten de que en ese segundo escenario de tensión, habría que forzar de forma deliberada un mayor recorte de la demanda para poder equilibrar el mercado.

petroleo El hundimiento de la demanda podría alcanzar 5 mb/d en términos interanuales. Shutterstock

Abril será peor que marzo

Sin embargo, según el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, "abril debería ser peor que marzo". Esto se debe a que, si bien el mes pasado el mercado pudo ser abastecido con los petroleros que habían sido cargados en el golfo Pérsico antes de que estallara el conflicto, eso no puede ocurrir ahora.

De esta forma, en dicho mes las pérdidas de producción por el conflicto serán de 440 mb. "Es la crisis energética más importante de la historia", advirtió Birol, que hizo hincapié en que afecta "al petróleo y al gas natural, pero también a otros productos básicos esenciales, como los fertilizantes, los productos petroquímicos o el helio".

Los autores del informe insistieron en que el bloqueo del estrecho de Ormuz es la clave en esta crisis de la energía, y que aunque el anuncio de un alto el fuego la semana pasada dio un respiro está por ver si eso se traducirá en que los barcos vuelvan a circular normalmente por ese paso.

Con información de EFE.