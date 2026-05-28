Comenzaron los talleres participativos de PSJ Cobre Mendocino

Junto a la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, PSJ Cobre mendocino comenzó con las actividades vinculadas a diferentes talleres participativos.

Luego de ingresar al RIGI, PSJ Cobre Mendocino comenzó con los talleres participativos en Uspallata, con la intención de acercarse a la comunidad local con diálogo directo y compartir información clara acerca del proyecto, su situación actual y las líneas de trabajo que se desarrollan.

El encuentro se realizó junto a la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata y es el primero de una serie de reuniones itinerantes que planea la firma en distintos puntos de la localidad lasherina.

La idea de estos encuentros es compartir detalles del proyecto, como así también brindar información precisa y responder consultas, dudas e inquietudes de vecinos, actores locales e instituciones de la zona.

Además del estado actual del proyecto, en la reunión también se habló acerca de los programas de capacitación y formación disponibles para la comunidad y los diferentes mecanismos de participación para el desarrollo de proveedores y emprendedores locales.

Proyecto San Jorge 4 PSJ Cobre Mendocino fue aprobado para su ingreso al RIGI. PSJ Cobre Mendocino PSJ Cobre Mendocino y su ingreso al RIGI En las últimas semanas, el Gobierno nacional anunció el ingreso de PSJ Cobre Mendocino al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por un monto superior al que se había estipulado en un principio.