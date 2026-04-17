Se desploma el precio del petróleo tras el anuncio de la liberación del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo cae por debajo de los US$90 tras la confirmación de la reapertura del estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo cae por debajo de los US$90 tras la confirmarse de la reapertura del estrecho de Ormuz. La cotización del barril de Brent cede 10% y se ubica en la zona de US$89,5 ante señales de distensión en el conflicto en Medio Oriente.

La baja se produjo luego de que Irán confirmara que permitirá nuevamente el tránsito de buques petroleros en el marco de un alto el fuego, lo que redujo de manera inmediata el riesgo de interrupciones en la oferta global.

El mercado venía de semanas de extrema tensión. El bloqueo de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial— había impulsado los precios hasta niveles cercanos a los US$120 por barril.

El descenso del crudo también está vinculado a expectativas de negociación entre Estados Unidos e Irán para ponerle fina a la guerra confirmadas por ambos bandos.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c75k3er07q0o Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas a nivel mundial fluye a través del Estrecho de Ormuz. Getty Images