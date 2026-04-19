Video: el momento exacto en el que la Armada de Estados Unidos disparó contra un buque iraní

En el marco del anuncio del cierre del Estrecho de Ormúz por el régimen iraní sumado al bloqueo naval impuesto por el presidente Donald Trump, la armada de los Estados Unidos disparó este domingo contra un buque con bandera iraní mientras intentaba cruzar el Golfo de Omán.

“Hoy, un buque de carga con bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 275 metros de largo y con un peso casi equivalente al de un portaaviones, intentó sortear nuestro bloqueo naval, y no les fue bien”, declaró Trump en una publicación de Truth Social.

Tras emetir repetidas señales de advertencia, el USS SPRUANCE disparó contra el buque de carga iraní, el cual actualmente estaría en custodia de los marines estadounidenses.

El presidente Donald Trump anunció a través de su cuenta en su red social Truth el ataque y confiscación de un buque iraní que intentaba burlar el bloqueo naval de Estados Unidos.

Persecución y disparos al buque iraní

De acuerdo con un comunicado emitido por el Comando Central de los Estados Unidos en X, las fuerzas estadounidenses que operan en el Mar Arábigo impusieron el bloqueo naval al buque de carga con bandera iraní.

Comando Central Estados Unidos disparo buque Irán X: @centcom

El destructor de misiles guiados USS Spruance interceptó al buque Touska mientras navegaba con destino a Bandar Abbas (Irán), y tras emitir durante seis horas múltiples advertencias de la violación del bloqueo, ordenó la evacuación de la sala de máquinas y disparó varios proyectiles contra el Touska.

Inmediatamente después, infantes de marina estadounidenses de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el buque, que permanece bajo custodia estadounidense.

"Desde su inicio, las fuerzas estadounidenses han ordenado a 25 buques mercantes que den la vuelta o regresen a un puerto iraní", cerró la declaración del Comando Central.

El anuncio de Trump se produce después de que acusara a Irán de violar el acuerdo de alto el fuego vigente con sus acciones en el Estrecho de Ormúz, vital vía marítima para el paso del petróleo y gas licuado del mundo. Teherán ha vuelto a bloquear el paso de la mayoría de los barcos por el estrecho, alegando que Estados Unidos ha "abusado de la confianza".

La respuesta de Irán

Por su parte, el ejército iraní advirtió que "los Estados Unidos, el país agresor, al violar el alto el fuego y cometer un robo marítimo, atacaron un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán".

Los efectivos de la milicia señalaron que Estados Unidos había destruido el equipo de navegación del buque y desplegado tropas en la cubierta, "llevando a cabo de hecho un acto de agresión contra él".

“Advertimos que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán pronto responderán y tomarán represalias contra esta piratería armada estadounidense”, sentenció el comunicado.