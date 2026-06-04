China acusa a Estados Unidos de inventar razones para sancionar a Cuba

China acusó este jueves a Estados Unidos de utilizar "rumores y difamaciones" para justificar el embargo y las sanciones contra Cuba , después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, vinculara a la isla con el terrorismo y la acusara de albergar instalaciones de inteligencia chinas y rusas .

La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning aseguró hoy en rueda de prensa que "fabricar excusas y difundir rumores y difamaciones" no puede servir para justificar el "brutal bloqueo" y las "sanciones ilegales" impuestas por Washington contra la isla.

La vocera afirmó que las medidas estadounidenses han afectado durante décadas a la economía y al bienestar de la población cubana y sostuvo que la comunidad internacional se opone de forma generalizada a esas políticas.

Mao reiteró el apoyo de China a la defensa de la soberanía y la seguridad de Cuba y pidió a Estados Unidos que escuche las demandas de la comunidad internacional y ponga fin "inmediatamente" al embargo, las sanciones y las medidas de presión contra La Habana.

Las declaraciones de la portavoz se producen después de que Rubio afirmara ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que Cuba ha apoyado a "casi todos" los grupos violentos de izquierda en América Latina y defendiera que la isla necesita una nueva dirigencia y una transición mediante "reformas serias" para dejar de representar una amenaza para Washington.

Cuba Habana mujer pobreza efe Cuba vive una severa crisis y China apunta a Estados Unidos por ella. Foto Efe

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró asimismo que Cuba alberga instalaciones de inteligencia utilizadas por China y Rusia, unas acusaciones que La Habana rechaza.

La presión de Donald Trump

La Administración de Donald Trump ha endurecido la presión sobre Cuba desde comienzos de año, con nuevas restricciones y un bloqueo petrolero que, según las autoridades cubanas, ha agravado la crisis económica que atraviesa la isla.

Washington y La Habana han mantenido algunos contactos para tratar de reducir las tensiones, mientras el Gobierno cubano insiste en que cualquier cambio político debe ser decidido por el pueblo cubano y denuncia que Estados Unidos prepara una agresión militar. Efe