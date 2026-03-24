Quién es Mohamad Bager Zolgadr, el nuevo secretario de Seguridad de Irán

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional es el organismo más importante de seguridad de Irán. Zolgadr llega al cargo en un momento clave de la guerra.

Este martes, Irán nombró como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al excomandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Bagher Zolghadr. El nombramiento tiene lugar luego del asesinato de Alí Lariyani en manos de Israel, quien ocupaba dicho cargo.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional es el organismo más importante de seguridad de Irán, en el que se toman decisiones como el corte de internet o las estrategias de defensa, y del mismo forman parte varios ministros, tres representantes del líder supremo y figuras de las fuerzas de seguridad del país.

Zolgadr llega al cargo en un momento clave de la guerra en Medio Oriente, la cual ya lleva 25 días en curso. Se trata de una campaña militar a cargo de Israel que busca eliminar a la cúpula política y militar iraní, con bombardeos contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades.

Quién es Mohamad Bagher Zolghadr, el nuevo secretario de Seguridad de Irán De acuerdo a un texto publicado por la agencia EFE, Zolgadr, de 72 años, es un ex guardia revolucionario y ultraconservador del ala más dura de la República Islámica. Considerado un halcón de la política iraní y con un doctorado en gestión estratégica, pasó por numerosos organismos del aparato estatal.

Mohamad Bagher Zolghadr iran I Mohamad Bager Zolgadr. EFE Desarrolló gran parte de su carrera en la poderosa Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo militar de élite del que llegó a ser su subcomandante y jefe de su Estado mayor. También fue uno de los responsables de la milicia islámica Basij.