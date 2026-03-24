Quién es Mohamad Bager Zolgadr, el nuevo secretario de Seguridad de Irán
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional es el organismo más importante de seguridad de Irán. Zolgadr llega al cargo en un momento clave de la guerra.
Este martes, Irán nombró como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional al excomandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Bagher Zolghadr. El nombramiento tiene lugar luego del asesinato de Alí Lariyani en manos de Israel, quien ocupaba dicho cargo.
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional es el organismo más importante de seguridad de Irán, en el que se toman decisiones como el corte de internet o las estrategias de defensa, y del mismo forman parte varios ministros, tres representantes del líder supremo y figuras de las fuerzas de seguridad del país.
Zolgadr llega al cargo en un momento clave de la guerra en Medio Oriente, la cual ya lleva 25 días en curso. Se trata de una campaña militar a cargo de Israel que busca eliminar a la cúpula política y militar iraní, con bombardeos contra instalaciones militares y complejos gubernamentales en Teherán y otras ciudades.
Quién es Mohamad Bagher Zolghadr, el nuevo secretario de Seguridad de Irán
De acuerdo a un texto publicado por la agencia EFE, Zolgadr, de 72 años, es un ex guardia revolucionario y ultraconservador del ala más dura de la República Islámica. Considerado un halcón de la política iraní y con un doctorado en gestión estratégica, pasó por numerosos organismos del aparato estatal.
Desarrolló gran parte de su carrera en la poderosa Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo militar de élite del que llegó a ser su subcomandante y jefe de su Estado mayor. También fue uno de los responsables de la milicia islámica Basij.
Fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el gobierno del ultraconservador expresidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) y a lo largo de los años ocupó puestos de relevancia en el Poder Judicial.
Asimismo, hasta su reciente nombramiento, ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes, órgano que veta la legislación.