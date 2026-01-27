Donald Trump celebró la liberación de presos en Venezuela y agradeció a Delcy Rodríguez por su "gesto humanitario"

Las declaraciones de Trump se dieron luego del anuncio de la excarcelación de más de 800 personas por parte del gobierno venezolano.

Donald Trump durante el acto de inauguración de la Junta de la Paz en Davos, Suiza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes la liberación de presos en Venezuela y agradeció al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez al definirlo como un “gesto humanitario”. Sus declaraciones ocurrieron a raíz del anuncio de la excarcelación de 808 personas en los últimos meses por parte del gobierno venezolano.

El mensaje fue publicado por Trump en su red social Truth Social. Allí afirmó que Venezuela está liberando a sus presos políticos “a un ritmo acelerado” y señaló que ese proceso podría incrementarse en las próximas semanas. En el mismo texto expresó su agradecimiento a los líderes venezolanos por acceder a la medida.

Mirá el posteo de Trump en Truth Social trump celebro liberacion de presos venezuela Venezuela: las autoridades afirman la liberación de 808 personas Las declaraciones del mandatario estadounidense se conocieron pocas horas después de que el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, indicara que 808 personas fueron excarceladas desde antes de diciembre. El funcionario sostuvo que esas decisiones forman parte de revisiones realizadas por el sistema judicial y negó la existencia de presos políticos en el país.

Según la información oficial, el aumento de las liberaciones se produjo luego de la operación estadounidense que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Tras ese hecho, el Gobierno de Estados Unidos resolvió que una administración liderada por la exvicepresidenta Delcy Rodríguez quedara al frente del país durante una fase denominada de “estabilización”, bajo supervisión de Washington.

Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela. EFE Trump hizo referencia en otras oportunidades a este proceso y expresó públicamente su reconocimiento al trabajo del gabinete que encabeza Rodríguez. En ese marco, también advirtió que Estados Unidos podría adoptar medidas similares a la operación que derivó en la detención de Maduro en caso de que Rodríguez "no se portara bien".