Cómo es el "muro" que propone José Antonio Kast en la frontera de Chile con Bolivia

La crisis migratoria en el norte de Chile se convirtió en una de las primeras banderas del nuevo Gobierno. Apenas asumió la Presidencia, José Antonio Kast anunció el inicio de un plan para endurecer los controles en la frontera con Bolivia y anticipó medidas que incluyen más personal, barreras físicas y despliegue militar en la zona.

En ese marco, el mandatario chileno le pidió al jefe del Ejército, Pedro Varela, colaboración directa para avanzar con el operativo fronterizo. "Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios” y “le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal", dijo Kast al presentar los primeros lineamientos de su estrategia.

El plan, denominado Escudo Fronterizo, comenzará en la Región de Arica y busca, según lo informado oficialmente, frenar la crisis migratoria mediante barreras físicas, digitales y militares. La iniciativa apunta especialmente a reforzar la vigilancia y el control en los pasos de la frontera norte, sobre todo en sectores críticos del límite con Bolivia.

En Chile hay actualmente 337.000 extranjeros que viven sin la documentación requerida, según datos oficiales. Sobre ese escenario, el nuevo Gobierno puso en marcha una política más dura para la frontera norte y eligió ese frente como una de las primeras señales de la gestión de Kast .

De acuerdo con el documento oficial, el plan contempla la instalación de muros o vallas de seguridad de hasta cinco metros de altura en sectores cercanos a pasos oficiales y cruces clandestinos inhabilitados. A eso se sumarían zanjas de tres metros de profundidad en zonas de alto tránsito migratorio. También se prevén cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia, radares térmicos y drones autónomos con monitoreo permanente.

El operativo también prevé un despliegue militar y policial permanente en la frontera norte. El texto habla de una Fuerza de Tarea Conjunta con 3.000 efectivos en turnos rotativos, bases operativas y presencia constante en la zona, además de una franja de exclusión de 10 kilómetros donde toda persona sin documentos quedaría expuesta a detención y expulsión.

José Antonio Kast presidente de Chile 3 José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile, y referente de la ultraderecha. EFE

A la vez, el documento incluye centros de internación y expulsión ubicados cerca de la frontera para trasladar allí a quienes ingresen de manera irregular mientras se concreta su devolución. También menciona sanciones para empleadores, transportistas y arrendadores que faciliten la permanencia de extranjeros sin papeles, además del bloqueo de remesas para quienes no acrediten residencia regular.

Junto con eso, Kast anunció una “auditoría” en todos los ministerios para conocer la situación en la que, según su visión, la administración saliente dejó el país. “Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”, cuestionó el Presidente en un mensaje con fuerte tono crítico hacia el gobierno de Gabriel Boric.

Con ese escenario, el nuevo mandatario viajará este lunes a la Región de Arica para dar inicio formal al Plan Escudo Fronterizo, una de las primeras medidas con las que busca marcar el tono de su gestión y mostrar una señal de endurecimiento en la frontera norte.