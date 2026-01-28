Donald Trump aseguró que Cuba "está a punto de caer" tras dejar de recibir petróleo de Venezuela

Trump afirmó que a Venezuela le irá "mejor que nunca y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Cuba “está a punto de caer” debido a que dejó de recibir petróleo desde Venezuela tras la salida del poder de Nicolás Maduro. Las declaraciones fueron realizadas ante la prensa antes de un mitin político en el estado de Iowa.

“Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”, afirmó el mandatario. En ese marco, sostuvo que el país caribeño dependía de los recursos provenientes de Caracas. “Obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”, expresó.

En relación con Venezuela, el presidente estadounidense señaló que su país mantiene “una presencia muy fuerte” en ese territorio, al que describió como poseedor de las mayores reservas de petróleo del mundo. Además, indicó que su administración está “trabajando de manera excelente” con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Según afirmó, la nueva etapa permitirá mejorar la situación económica de Venezuela y de Estados Unidos. “Ahora les irá mejor que nunca y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país. Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y vamos a mantenerla así”, sostuvo.

Desde Washington sostienen que la interrupción del envío de crudo venezolano hacia Cuba provocará un cambio de régimen en la isla. El país atraviesa una crisis económica y social que, según la postura estadounidense, se profundizará tras el corte del suministro energético.