Donald Trump redobló la tensión con Cuba: "Sería un gran honor tomar la isla"

Donald Trump endureció su discurso sobre Cuba y afirmó que podría “liberarla o tomarla”, en un contexto de crisis energética y apagones en la isla.

En medio de los dos frentes que enfrenta Estados Unidos, la guerra en Medio Oriente y las tensiones con Cuba en el marco del bloqueo estadounidense a la isla, este lunes Donald Trump volvió a elevar el tono y aseguró en una conferencia en el Salón Oval que “sería un gran honor para él tomar Cuba”.

Sus declaraciones surgieron luego de que un periodista le preguntara si el futuro de Cuba podría ser similar al escenario que atravesó Venezuela a principios de año tras la captura de Nicolás Maduro o el que enfrenta Irán actualmente.

“Toda mi vida he escuchado sobre Estados Unidos y Cuba y cuándo es que Estados Unidos lo haría... Yo en verdad creo que tendré el honor de tomar Cuba… Sería un gran honor. Tomarla de alguna forma. Sí, tomar Cuba. Ya sea que la libere o la tome. Creo que puedo hacer lo que sea con eso, si quieres saber la verdad”, expresó.

Los comentarios de Trump sobre Cuba a principio de año A principios de año, el presidente ya había realizado comentarios similares. En ese momento afirmó que Cuba era una “nación fallida”, que dependía del combustible venezolano y que estaba cerca del colapso. “Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”, había señalado.

Ahora, ante la consulta de un periodista sobre si “tomar Cuba” sería algo similar a lo ocurrido en Irán o Venezuela, Trump volvió a insistir: “Es una nación fallida”, dijo en referencia a la isla. “No tienen dinero, no tienen nada. Tienen una tierra linda y tienen vistas lindas, ¿sabes?”.