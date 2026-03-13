Miguel Díaz-Canel habla a todo el país en medio de la crisis de Cuba e informa negociaciones en Estados Unidos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que su gobierno mantiene conversaciones con representantes de Estados Unidos para abordar diferencias bilaterales y explorar posibles áreas de cooperación. Según explicó, el diálogo se desarrolla en un contexto internacional que ha facilitado el acercamiento entre ambos países.

El mandatario realizó las declaraciones durante una intervención pública en la que se refirió a los contactos diplomáticos recientes entre La Habana y Washington, orientados a identificar los principales temas que afectan la relación bilateral y evaluar posibles soluciones.

Diálogo en un "contexto internacional favorable" Díaz-Canel afirmó que las conversaciones se producen en un escenario internacional que ha contribuido a generar condiciones para el intercambio entre ambos gobiernos. Según explicó, el objetivo principal es determinar cuáles son los problemas más relevantes en la relación bilateral y establecer prioridades para su eventual resolución.

A pesar del relato del dictador, es claro por qué levantó el teléfono: la isla se muere. Sin acceso al petróleo venezolano y sin más que ayuda humanitaria para alimentar a su población, Miguel Díaz-Canel debe buscar una salida antes que la población se levante y no haya con qué defender el régimen. Básicamente, Donald Trump habría logrado que su "sitio" diera resultado.

La crisis en Cuba que llevó a La Habana a golpear la puerta de Estados Unidos Las declaraciones se producen en un momento en el que Cuba atraviesa una compleja situación económica y social, caracterizada por escasez de productos básicos, dificultades energéticas y un aumento del descontento interno.