Diana Mondino opinó sobre la crisis en Cuba: "No hay forma de justificar al régimen"

A pesar de que no quiere hablar de política, Diana Mondino accedió a dar su visión sobre los hechos más candentes de la agenda internacional. En diálogo con MDZ , la excanciller analizó la guerra en Medio Oriente, la crisis del régimen chavista tras la detención de Nicolás Maduro, y la amenaza de Donald Trump de tomar Cuba , aquel país que le costó su cargo en el Gobierno actual .

A su vez, la economista opinó sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en el cual llegó a trabajar, y dijo: "Creo que es algo extremadamente positivo".

En la entrevista que tuvo con MDZ , Diana Mondino fue consultada sobre la amenaza de Donald Trump de llevar a cabo "una toma amistosa" de Cuba . En ese sentido, la excanciller mencionó no haberlo leído, pero dio su mirada acerca del régimen cubano que, aunque cree que "muy al principio tuvo tal vez una posibilidad de haber mejorado la calidad de vida de los cubanos, queda muy claro, después de 60 y pico de años, que no lo han logrado".

Al respecto, reconoció que "los mecanismos que tienen son cada vez más opresivos" y "que ha tenido que vivir en base a chantajes de distinta naturaleza o a coerciones de distinta naturaleza". " Cualquiera que ha estado en Cuba, ha visto que la situación se ha empobrecido . No hay forma de justificar esas ideas, ese régimen, esas persecuciones ", comentó, en una postura diferente a aquel voto en contra de Estados Unidos ante la ONU que embargaba al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Por su parte, Mondino agregó: "Lo que yo no sé es cómo va a hacer Cuba para generar la suficiente cantidad de partidos políticos para que haya una democracia . Ni cuánto se tarda en llegar a eso. Pero lo que hay ahora es un desastre ".

El análisis de Diana Mondino sobre la guerra en Medio Oriente

Por otro lado, la economista se metió en el conflicto en Medio Oriente, del cual advirtió que "estamos en una situación extremadamente compleja porque las decisiones en la guerra no siempre son racionales". En ese sentido, mencionó que el peligro nuclear es solo un argumento, y que esta guerra tiene que ver con algo más allá de Estados Unidos, Israel e Irán. "La posibilidad de que eso escale es enorme, porque aquel que recibió una bomba en su aeropuerto a lo mejor dice: 'Yo también no quiero que eso vuelva a ocurrir'".

"Dios quiera que el chavismo desaparezca"

Luego Mondino fue consultada acerca de la detención de Nicolás Maduro, que espera que acabe con el régimen chavista, que "ha hecho un daño extraordinario en Venezuela". En línea con esto, afirmó que el mejor mecanismo para que ocurra es "el camino que se ha tomado ahora, que no es de cambio de régimen, sino de que las mismas autoridades vayan controlando".

"Dios quiera que el chavismo desaparezca. Yo no sé si alguien puede decirme algo bueno del chavismo", expresó.

Sobre los acuerdos económicos que firmó el Gobierno

Los nuevos acuerdos económicos de Argentina

Por último, al preguntarle por los nuevos acuerdos económicos de los que participa Argentina, la excanciller solo opinó sobre el de Mercosur - Unión Europea, del cual formó parte del gran equipo de trabajo que hubo detrás. "Yo creo que abre grandes oportunidades. Me sorprende que nadie lo esté analizando capítulo por capítulo cuáles son los sectores que en Argentina rápido tienen puertas abiertas y cuáles son los que, por el contrario, van a tener que rápido ponerse las pilas, porque hay un tema que es importante: Europa reduce los costos hacía Europa mucho y rápido; y los países del Mercosur vamos a ir reduciendo las tarifas que le cobramos a los países europeos más lentamente, con lo cual los distintos sectores del Mercosur tienen más tiempo para adaptarse", explicó.

"Pero hay que ponerse las pilas para ver si se logra. Yo creo que es algo extremadamente positivo", concluyó.