"¿Qué me quiso decir?": el regalo de Trump a Petro con una dedicatoria que generó confusiones
El obsequio fue después de la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, de la cual Gustavo Petro Petro salió con una "impresión positiva".
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump, para reconstruir su relación bilateral luego de varios ataques verbales de ambas partes en los últimas semanas. En el marco del encuentro, Trump le hizo un regalo a Petro, que incluyó una inesperada dedicatoria.
Se trata de su libro sobre estrategias de negocios: "Trump, the art of the deal". En la primera página, el presidente estadounidense escribió "You Are Great" ("Eres genial", en español).
Te Podría Interesar
Petro compartió las fotos en su cuenta de X y agregó un irónico mensaje: "¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés".
Por otro lado, Trump también le regaló a Petro una carpeta oficial en la que le expresó que fue un "gran honor" conocerlo y que ama a Colombia. "Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia", dice la tarjeta con el membrete de la Casa Blanca que acompaña una fotografía de ambos sonrientes y que fue publicada en X por el presidente Petro.
Así fue la reunión entre ambos presidentes en la Casa Rosada
Luego del encuentro, Petro declaró que salió de la Casa Blanca con una "impresión positiva" y un "aire optimista" tras un "momento de grave tensión". También dijo que propuso a Trump que Bogotá y Caracas trabajen conjuntamente en el terreno militar para combatir el narcotráfico y que le pidió ayuda para capturar a importantes líderes de los carteles.
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que durante su encuentro con su homólogo colombiano se llevaron "muy bien" y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones.
"Trabajamos en ello y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso", explicó el presidente estadounidense.
"También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica", añadió.