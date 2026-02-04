"¿Qué me quiso decir?": el regalo de Trump a Petro con una dedicatoria que generó confusiones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , se reunió en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump , para reconstruir su relación bilateral luego de varios ataques verbales de ambas partes en los últimas semanas. En el marco del encuentro, Trump le hizo un regalo a Petro , que incluyó una inesperada dedicatoria.

Se trata de su libro sobre estrategias de negocios: " Trump , the art of the deal". En la primera página, el presidente estadounidense escribió "You Are Great" ("Eres genial", en español).

Petro compartió las fotos en su cuenta de X y agregó un irónico mensaje: " ¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés".

Por otro lado, Trump también le regaló a Petro una carpeta oficial en la que le expresó que fue un "gran honor" conocerlo y que ama a Colombia. "Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia", dice la tarjeta con el membrete de la Casa Blanca que acompaña una fotografía de ambos sonrientes y que fue publicada en X por el presidente Petro .

Luego del encuentro, Petro declaró que salió de la Casa Blanca con una "impresión positiva" y un "aire optimista" tras un "momento de grave tensión". También dijo que propuso a Trump que Bogotá y Caracas trabajen conjuntamente en el terreno militar para combatir el narcotráfico y que le pidió ayuda para capturar a importantes líderes de los carteles.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que durante su encuentro con su homólogo colombiano se llevaron "muy bien" y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones.

"Trabajamos en ello y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso", explicó el presidente estadounidense.

"También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica", añadió.