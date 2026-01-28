"Hago cosas muy buenas en la cama, soy inolvidable", la insólita confesión del presidente de Colombia

El presidente colombiano Gustavo Petro sorprendió durante un acto público al hacer referencias a su vida privada y habilidades para "conquistar mujeres", días antes de su esperado encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca .

Durante la reapertura de un hospital en Colombia , el presidente Gustavo Petro generó polémica al referirse a su vida privada de manera inusual. El mandatario colombiano aseguró que hace " cosas muy buenas en la cama " y advirtió que nadie debería interesarse en lo que ocurre en su intimidad.

"No me interesa qué hizo el señor Trump en la cama. Ni le preguntaré. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí ", declaró Petro ante la audiencia presente en el acto oficial.

Las declaraciones se produjeron en el marco de un extenso discurso donde Petro mencionaba los posibles temas de conversación con el presidente estadounidense Donald Trump. El Gobierno de Estados Unidos le otorgó nuevamente la visa al mandatario colombiano para que pueda ingresar a ese país y concretar el encuentro en la Casa Blanca.

El presidente colombiano vinculó sus comentarios con una defensa de la privacidad y la libertad individual. " El poder no se puede meter en la cama íntima porque muere la libertad en el mundo inmediatamente y nos convertimos automáticamente en esclavos y esclavas , y conmigo no se hará, así se mueran de la curiosidad de qué hago, pero no les cuento", expresó el mandatario.

¿Qué más dijo Petro en su discurso?

Además de las referencias a su intimidad, Petro agregó que piensa y genera sus mejores ideas en la cama. "Creo que genero mis mejores ideas. Por eso, mis trinos más famosos se hacen cuando no duermo", explicó el presidente colombiano durante su alocución.

En un tono distendido y apoyado sobre el atril, el mandatario también habló sobre las habilidades para conquistar mujeres. "Los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo. Y eso es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro, que siempre un flacucho les ganará, porque es inteligente y sabe bailar", afirmó Petro.

¿Qué opinó Petro sobre los colombianos y las mujeres latinas?

El presidente colombiano también destacó lo que considera virtudes de los hombres de su país en materia de seducción. "Nosotros sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando", señaló Petro durante el evento.

En sus declaraciones, el mandatario realizó comentarios sobre la belleza de las mujeres latinas en comparación con las europeas. "Lo que va a quedar es que las europeas no son tan bonitas. Entonces, las europeas sí se llevan a los colombianos, pero los hombres colombianos nunca, sino que vuelven a su mujer latina, que es mucho más hermosa y eso lo sabe el mundo, pero no me meto en esos problemas", expresó Petro.