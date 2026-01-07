Tras las amenazas de intervención, Gustavo Petro y Donald Trump mantuvieron su primera comunicación telefónica

El presidente Petro y Donald Trump sostuvieron su primer diálogo telefónico mientras las relaciones entre Colombia y Estados Unidos afrontan un momento de alta tensión.

En medio de una intensa escalada de tensiones entre Bogotá y Washington, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este miércoles la primera conversación directa con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto marcado por fricciones diplomáticas recientes y preocupaciones por la estabilidad regional. La comunicación se concretó desde la Casa de Nariño, según confirmaron fuentes oficiales colombianas.

Los detalles completos del diálogo no han sido difundidos por ninguno de los dos gobiernos, aunque se sabe que la llamada se produjo tras una serie de declaraciones públicas de Trump que advirtieron sobre la posibilidad de que Estados Unidos pudiera considerar acciones más directas en Colombia, similares a las ejecutadas recientemente en Venezuela.

Fuentes del ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia detallaron a medios locales que la conversación tuvo lugar el 7 de enero y duró más de quince minutos, en lo que representó la primera conversación bilateral directa entre ambos mandatarios desde el inicio de la actual administración estadounidense.

El mandatario colombiano solicitó restablecer las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes, para dialogar. Además, hablaron sobre Venezuela y el narcotráfico en Colombia.

Desde Bogotá, se informó que el tono del diálogo fue respetuoso, aunque el presidente Petro subrayó la importancia del respeto a la soberanía nacional y reiteró que Colombia no aceptará presiones que puedan interpretarse como intimidaciones externas. En ese marco, el mandatario enfatizó que cualquier diferencia entre las naciones debe abordarse a través de los canales diplomáticos establecidos y con base en el derecho internacional.