El excompañero de celda de Nahuel Gallo reveló las condiciones de su detención en Venezuela

Mientras el gobierno de Venezuela anunció el inicio de un proceso de liberación de detenidos, la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo vuelve a ocupar el centro de la escena. Esta vez, a partir del testimonio de Iván Colmenares, abogado colombiano y ex reso político, quien compartió celda con él en el penal de El Rodeo I.

En diálogo con C5N, Colmenares definió la detención de su excompañero como “injusta” y describió el impacto humano del encierro.

“Es muy triste saber que sigue privado de la libertad. Él tiene un hijo pequeño y ese dolor atraviesa todo”, expresó, al recordar la incomunicación y la incertidumbre diaria dentro de la cárcel.

Según relató, durante su cautiverio no existían garantías judiciales mínimas ni certezas sobre el futuro. “No había un proceso legal confiable. Todo estaba sostenido por mentiras y manipulaciones”, afirmó, en un diagnóstico que, sostuvo, también se aplica al caso del gendarme argentino.

El vínculo entre ambos se fue fortaleciendo con el paso de los días. “Con Nahuel nos apoyábamos mutuamente, se armó una especie de hermandad”, contó.

Dijo que Gallo llegó al penal confundido y angustiado, sin comprender los motivos de su detención, y que fue contenido por otros presos políticos.

Las condiciones de encierro eran extremas: celdas precarias, sin ventilación ni iluminación adecuada, y con problemas de salubridad. Colmenares recuperó la libertad tras permanecer detenido sin condena, y consideró que su perfil profesional influyó en su caso.

En un escenario de presión internacional y liberaciones parciales, su testimonio reaviva las expectativas por la situación de Nahuel Gallo y expone, una vez más, la realidad de los presos políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela.