"Tengo el corazón en la boca": la esposa de Nahuel Gallo mostró una fuerte expectativa por la posible liberación del gendarme

El reciente anuncio del titular de la Asamblea Nacional Venezolana referido a la inminente liberación de cientos de presos políticos alimenta la esperanza de los familiares de Nahuel Gallo , el gendarme argentino detenido ilegalmente por el chavismo el 8 de diciembre del 2024.

Así lo manifestó este jueves por la tarde María Alexandra Gómez , pareja del efectivo. "No tenemos ningún tipo de información confirmada, pero esperanzados y con mucha fe. Entendemos que es un proceso, que va llevar sus horas y esperamos que no pase más de eso", aseguró.

" Tengo el corazón en la boca . Lo único que necesito es que la libertad se dé para todos, porque no hay transición en Venezuela si hay inocentes encerrados. Necesitamos volver a esa tranquilidad en familia. Son 13 meses de desaparición forzada. Esperamos que hoy sea el último 8. Estoy demasiada nerviosa y angustiada, pero con la fe intacta. Esperamos el llamado de Nahuel", señaló, en diálogo con TN.

María Alexandra se refirió a las sucesivas veces que llegó a los centros de detención que tiene el régimen en las afueras de Caracas, donde se sospechaba inicialmente que estaba detenido Nahuel: "Nunca nos equivocamos, siempre supimos que Nahuel estaba ahí. Sigo manteniendo la fe y la esperanza de que vamos a recibir a Nahuel".

"El Gobierno argentino está al tanto de todo y son los encargados de traer a Nahuel a casa", dijo la pareja de Gallo, con alusión a las posibles tratativas en las próximas horas en el caso que el gendarme sea excarcelado.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela que fue acusado de vinculaciones terroristas por el régimen de Nicolás Maduro. Foto: ARCHIVO

La reacción del Gobierno al anuncio de Venezuela

Al respecto, la exministra de Seguridad y senadora Patricia Bullrich se refirió a la expectativa por el caso del argentino: "Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias".

"Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera", expresó en X.

Cómo fue el anuncio del régimen venezolano

Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció la liberación de presos políticos. El hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó en su discurso que “el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”.

Rodríguez definió el gesto en pos de "la búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”.

De acuerdo con Foro Penal, la organización venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos, afirma que existen al menos 806 personas presas o perseguidas por razones de índole política. Alfredo Romero, director de la entidad, exigió una amnistía total para todos los detenidos. Además, afirmó que desde Foro Penal revisarán cada caso en particular de las personas que queden en libertad.