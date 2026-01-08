Venezuela anunció la liberación de presos políticos y crece la esperanza por Nahuel Gallo

Luego de la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro en una operación militar liderada por los Estados Unidos , Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció la liberación de presos políticos.

El hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó en su discurso que “El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”.

Rodríguez definió el gesto en pos de "la búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”.

De acuerdo con Foro Penal, la organización venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos, afirma que existen al menos 806 personas presas o perseguidas por razones de índole política. Alfredo Romero, director de la entidad, exigió una amnistía total para todos los detenidos. Además, afirmó que desde Foro Penal revisarán cada caso en particular de las personas que queden en libertad.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este lunes que luego del secuestro y posterior caída de Nicolás Maduro, el régimen se encuentra cerrando el centro de torturas más grande América Latina, conocido como el Helicoide, donde según las cifras de la organización Foro Penal, hay 82 presos políticos recluidos allí.

En ese marco, Trump justificó la operación militar al asegurar que el chavismo mantenía “una cámara de tortura en medio de Caracas”, que (según afirmó) ya comenzó a ser clausurada, aunque sin mencionar de forma explícita al Helicoide.

“Ha torturado gente. Tenían una cámara de tortura en pleno centro de Caracas y la estamos cerrando”, insistió el mandatario estadounidense, al tiempo que brindó detalles del operativo que derivó en la captura de Nicolás Maduro. Según su relato, la intervención incluyó un apagón masivo en gran parte del país, lo que permitió detectar que “había un problema”, y la participación de 152 aviones en la operación.

Además, Trump describió a Maduro como “un tipo violento” y lanzó una de sus acusaciones más duras al sostener que el líder chavista “ha matado a millones de personas”, una afirmación que profundizó la controversia internacional.

Tras la captura del exmandatario venezolano, distintos sectores políticos y sociales advirtieron sobre la urgencia de avanzar con medidas concretas que permitan recomponer la confianza institucional y social en Venezuela, en un contexto marcado por años de denuncias de violaciones a los derechos humanos.