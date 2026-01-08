"Argentina los espera": la reacción de Patricia Bullrich al anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela

Tras el anuncio del gobierno venezolano sobre la excarcelación de detenidos, Patricia Bullrich exigió la liberación de los argentinos y ratificó la captura de Nicolás Maduro.

Patricia Bullrich ratificó el operativo de Estados Unidos y celebró la liberación de los presos políticos.

Tras el anuncio de las autoridades venezolanas, encabezadas por Jorge Rodríguez- presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez-, sobre la liberación de presos políticos, la noticia tuvo repercusión en la política argentina. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la decisión tomada en Venezuela.

“El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, expresó Jorge Rodríguez en conferencia de prensa.

Ante esta decisión, la actual líder del bloque de senadores de La Libertad Avanza reaccionó a través de su cuenta oficial de X. “Seguimos de cerca esta noticia. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Pero falta lo más importante: Nahuel Gallo y Germán Giuliani”, escribió la senadora.

La ratificación de la captura de Nicolás Maduro Además, Bullrich ratificó el operativo estadounidense en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro, quien se encuentra actualmente detenido en una prisión federal de Nueva York. “Los queremos de vuelta en casa, con sus familias. La Argentina los espera. Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso”, afirmó.