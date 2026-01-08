El hermano de Delcy Rodríguez anunció la liberación de presos políticos y crece la esperanza por Nahuel Gallo

El Presidente de la Asamblea General de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó la liberación de presos políticos de Venezuela.

Luego de la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro en una operación militar liderada por los Estados Unidos, Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció la liberación de presos políticos.

El anuncio del Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Jorge Rodríguez El hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez afirmó en su discurso que “El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”.

Rodríguez definió el gesto en pos de "la búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”.

De acuerdo con Foro Penal, la organización venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos, afirma que existen al menos 806 personas presas o perseguidas por razones de índole política. Alfredo Romero, director de la entidad, exigió una amnistía total para todos los detenidos. Además, afirmó que desde Foro Penal revisarán cada caso en particular de las personas que queden en libertad.

