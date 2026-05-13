Jorge Macri le respondió a Patricia Bullrich por el debate sobre los subtes: "Nosotros diagnosticamos y hacemos"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , le respondió este miércoles a la senadora Patricia Bullrich , quien instó a una mejora integral en la red de subtes, usando como ejemplo el metro de Santiago de Chile.

“Los subtes: nos pasaron por arriba”, señaló la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, quien grabó un video que subió a redes, en una señal que no descarta competir en la contienda porteña el próximo año.

Al respecto, el alcalde no perdió tiempo para dar su posición: “Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!”.

Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos! - Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años. - Ya compramos 174… https://t.co/VLQvdVvcUt

En una publicación en X, enumeró las medidas que fue adoptando en su gestión. “Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años. Ya compramos 174 coches para renovar toda la Línea B, que no hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos, y 50 más para las líneas A y C. Todos 0KM. La Ciudad fue una de las primeras del mundo en incorporar el multipago en el subte. Antes eras rehén de la SUBE, hoy tenés libertad para pagar como quieras”, detalló.

A su vez indicó que es “una vergüenza el estado de muchas escaleras mecánicas, algunas con más de 70 años de antigüedad”. “Ya avanzamos con la licitación para renovar 77”, agregó.

“Y también estamos renovando más de 30 estaciones a nuevo”, completó Jorge Macri, quien señaló: El diagnóstico era claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad”.

La exministra de Seguridad no descarta de plano ser candidata por la Ciudad. Si bien aclaró que "ahora" no es algo que esté pensando, ya comenzó con sus recorridas por algunas zonas de la Capital Federal.

El viernes se mostró en la zona sur, en el barrio de Lugano. "Los vecinos de Lugano. Nos votaron para defender sus prioridades y estar en la calle, escuchándolos para hacer las cosas bien. Coraje y decisión no faltan, lo saben", comentó en redes.