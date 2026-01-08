Qué se sabe sobre Nahuel Gallo en medio del anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela

Nahuel Gallo se encuentra actualmente en El Rodeo 1 , una prisión que funciona como un enclave militar y centro clandestino de detención bajo el control directo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) . A diferencia de una cárcel común, este sitio es una instalación de seguridad reforzada diseñada con lógica militar para resistir incursiones externas.

Dentro del complejo, Gallo está alojado en el pabellón internacional , donde convive con otros extranjeros capturados en operativos de inteligencia. Desde su detención el 8 de diciembre de 2024 , el gendarme ha permanecido incomunicado y sin acceso regular a asistencia consular o un proceso judicial transparente.

El gendarme fue interceptado en un control migratorio tras atravesar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander , que conecta Cúcuta (Colombia) con Ureña (Venezuela). El gobierno venezolano, en su momento liderado por Maduro, lo acusó de participar en un supuesto intento de magnicidio contra Delcy Rodríguez , aunque dicha denuncia se formuló sin pruebas públicas ni sustento jurídico independiente.

Por su parte, Argentina califica su estado como desaparición forzada , debido a que el Estado venezolano restringe la información sobre su situación personal y jurídica.

¿Cómo son los días de Nahuel Gallo en El Rodeo 1?

Un compañero de celda, Iván Colmenares, habló en TN y contó los tratos "muy arbitrarios" de las autoridades de El Rodeo 1 con los presos. "Teníamos que obedecer, teníamos que hacer lo que ellos querían, firmar cosas que ellos querían. Éramos coaccionados a una serie de acciones que no queríamos", relató.

A su vez, recordó: "Nos encapuchaban, nos esposaban, nos pegaban con los rifles. Uno tenía que quedarse quieto y tranquilo porque había consecuencias". Además, mencionó que los presos estaban incomunicados: "Intentábamos tener contacto por otros medios que no te puedo decir, pero sí intentábamos mandar un mensaje, un saludo, para que nuestras familias supieran que estamos vivos".

¿Qué dice la familia de Gallo?

Su esposa, María Gómez, ha expresado sentir un alivio parcial por la captura de Maduro, pero mantiene la angustia de saber que Nahuel todavía no está con ella y permanece en un país que aún no recupera su libertad total.

¿Por qué no se ha realizado un operativo de rescate?

Fuentes diplomáticas y de inteligencia indican que una incursión militar en El Rodeo 1 fue descartada por su alto costo político y el riesgo para la vida de los propios detenidos. La estrategia actual se centra en una salida política y negociada, con Estados Unidos actuando como garante informal.