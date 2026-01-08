Estados Unidos va por Groenlandia: el vicepresidente aseguró que Donald Trump "llegará tan lejos como sea necesario"

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, acusó a Dinamarca de no garantizar la seguridad internacional en Groenlandia.

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, lanzó duras críticas contra Dinamarca por su rol en la administración de Groenlandia, al asegurar que el país europeo “no está haciendo un buen trabajo” para garantizar la seguridad internacional en ese territorio estratégico del Ártico. Además, afirmó que el presidente Donald Trump “llegará tan lejos como sea necesario” para conseguir el control de la región.

Los detalles y por qué Estados Unidos está a un paso de gobernar Groenlandia En una entrevista con la cadena Fox News, Vance sostuvo que el Gobierno danés, al que pertenece Groenlandia bajo un régimen de autogobierno, no realizó las inversiones necesarias en materia de defensa. Según el vicepresidente, esa falta de compromiso justifica el interés de Trump en avanzar sobre el territorio.

“Si hicieron algo inteligente hace 25 años, eso no significa que ahora no puedan hacer algo estúpido. El presidente Trump lo deja muy claro: no están haciendo un buen trabajo con respecto a Groenlandia”, afirmó.

Groenlandia Trump Groenlandia en la mira del presidente Donald Trump. Las declaraciones de Vance se suman a las realizadas en las últimas horas por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien calificó la eventual adquisición de Groenlandia como una “prioridad de seguridad nacional” para Estados Unidos. La funcionaria confirmó que el tema está siendo analizado al más alto nivel del Ejecutivo.

“El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, sostuvo Leavitt, en una frase que encendió alarmas a nivel internacional.