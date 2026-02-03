Gustavo Petro le entregó a Donald Trump una lista con los capos narco que viven fuera de Colombia

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , reveló este martes en una rueda de prensa en Washington que le entregó al presidente estadounidense, Donald Trump , una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de territorio colombiano.

"La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (...) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos", dijo.

Por otro lado, en una rueda de prensa posterior, Petro declaró que salió de su reunión con Trump en la Casa Blanca con una "impresión positiva" y un "aire optimista" tras un "momento de grave tensión".

En una entrevista con Caracol Radio previa a esta comparecencia, Petro dijo que no habló con el mandatario estadounidense sobre su salida de la mencionada lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y aseguró que lo importante era sacar de dicho listado a Venezuela y Colombia en su conjunto.

Petro también dijo que propuso a Trump que Bogotá y Caracas trabajen conjuntamente en el terreno militar para combatir el narcotráfico y que le pidió ayuda para capturar a importantes líderes de los carteles.

La visión de Trump

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que durante su encuentro con su homólogo colombiano se llevaron "muy bien" y que ambos están trabajando en distintos asuntos, incluyendo sanciones.

Aunque el republicano no especificó a qué tipo de castigos se estaba refiriendo, en octubre Washington designó a Petro y a su familia como personas involucradas en el tráfico de drogas y en septiembre retiró la certificación a Colombia como país aliado en la lucha contra el narcotráfico.

Trump dijo también que ambos acercaron posturas en el combate contra el tráfico de drogas. "Trabajamos en ello y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso", explicó el presidente estadounidense.

"También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica", añadió.

La cita se producido tras un año de fuertes tensiones y acusaciones cruzadas entre ambos mandatarios y ha estado especialmente enfocada en el tema del tráfico de drogas.

Washington ha venido sosteniendo que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras que éste defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.

