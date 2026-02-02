Cara a cara en la Casa Blanca: Gustavo Petro y Donald Trump se reunirán tras un año de cruces

El presidente Gustavo Petro se reunirá con su par estadounidense Donald Trump este martes en la ciudad de Washington para reconstruir la relación bilateral que tuvo en el centro de la discusión diversos ataques verbales de ambas partes en el último año.

La gira de Petro comenzó el domingo con su partida de Colombia hacia los Estados Unidos, para lo que necesitó un visado especial ya que en octubre de 2025 la administración Trump incluyó al presidente colombiano y a su círculo más íntimo en la "Lista Clinton" de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que derivó en el congelamiento de sus activos y la revocación de sus visas.

Por lo tanto, tras entrevistarse con el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, el mandatario colombiano anunció en su cuenta de X que empezó su jornada “de comunicación intensa con el gobierno de los EEUU, con mi entrevista con el representante de negocios de los EEUU en Colombia McNamara”.

En esas mismas líneas, Petro deseó que, durante su encuentro el martes, "si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump", sumándose a la convocatoria hecha por el senador del partido oficialista Pacto Histórico Iván Cepeda.

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y su par colombiano, Gustavo Petro , se ha caracterizado por una marcada escalada de tensiones verbales y medidas diplomáticas.

La administración Trump criticó con dureza la gestión de Petro en materia de lucha contra el narcotráfico, acusándolo públicamente de ser un “líder del narcotráfico” y descreer de sus esfuerzos contra el tráfico de cocaína, lo que según Washington ha permitido el crecimiento de la producción de drogas en Colombia.

Por su parte, Gustavo Petro respondió con fuertes críticas a Trump, calificando las acusaciones de “calumnias” y defendiendo las acciones de su gobierno contra el narcotráfico. Petro ha denunciado públicamente que las sanciones y los ataques verbales buscan “arrodillar” a Colombia y cuestionó la legitimidad de las medidas tomadas por Washington, asegurando que no posee activos en EE.UU. que puedan ser congelados.

Asimismo, el presidente colombiano ha atacado la postura de Trump en otros asuntos internacionales, acusándolo de estar “en contra de la humanidad” por su ausencia en cumbres climáticas y comparando algunas de sus políticas con prácticas históricas represivas.

Estas declaraciones han sido respondidas por el Departamento de Estado de EE.UU., que ha defendido las sanciones y ha subrayado el compromiso estadounidense con la relación bilateral, pese a los ataques verbales entre ambos líderes.

La agenda de Gustavo Petro en Washington

Según informó la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro desplegará en Washington una agenda intensa que combinará actividades políticas, académicas, empresariales y encuentros con la comunidad colombiana en Estados Unidos.

Entre los puntos destacados, el mandatario brindará una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y mantendrá reuniones con empresarios del sector del cacao, enfocadas en comercio, sostenibilidad y proyección internacional del producto.

Además, la agenda incluye encuentros con congresistas estadounidenses para reforzar el diálogo político y legislativo bilateral, y una reunión con la diáspora colombiana en la biblioteca Martin Luther King, en la capital norteamericana.