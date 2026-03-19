Guerra en Medio Oriente, día 20: qué pasó en las últimas horas del conflicto entre Israel, Irán y EE.UU.

La guerra en Medio Oriente entró este jueves 19 de marzo en el día 20 del conflicto. En las últimas horas, la escalada bélica alcanzó un punto de no retorno, luego de que Israel atacara el yacimiento de gas natural más grande del planeta, conocido como South Pars, ubicado en Irán .

Desde entonces, el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , manifestó su descontento para con el accionar israelí, mientras que Irán contraatacó con drones y misiles otros países estratégicos de la región.

El miércoles por la tarde, Israel dio un paso adelante en la guerra de Medio Oriente al atacar una central energética ubicada en las afueras de Teherán. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, denunció el ataque israelí contra instalaciones vinculadas al yacimiento de gas South Pars de Irán, una extensión del yacimiento North Field de Qatar, considerado el mayor depósito de gas natural del mundo.

Según la información oficial, misiles israelíes de precisión impactaron sobre un complejo estratégico y provocaron incendios, cortes de electricidad y daños en sectores industriales. Irán afirmó que el ataque cruzó “todas las líneas rojas” y aseguró que habrá represalias.

Tras ese bombardeo, el mando unificado de las fuerzas armadas iraníes anunció que la contraofensiva continuará y amenazó con nuevos ataques con misiles y drones contra puertos y refinerías estratégicas. La advertencia coincidió con caídas en las principales bolsas y con un aumento de la tensión en torno a terminales y rutas de exportación.

Guerra en Medio Oriente, Irán Israel inició una nueva oleada de ataques en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz. EFE

En ese marco, Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, amenazó a ambos países tras la muerte de Ali Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y afirmó que sus asesinos “pagarán pronto”.

Qatar también quedó involucrado de forma directa. Luego de los ataques sobre South Pars, Irán lanzó una ofensiva contra Ras Laffan, en territorio qatarí, identificada como la mayor terminal de exportación de gas natural licuado del mundo. El Ministerio del Interior de Qatar confirmó incendios y daños en la zona, donde operan compañías internacionales como ExxonMobil, Shell y TotalEnergies.

En Arabia Saudita, el puerto de Yanbú suspendió de manera temporal sus operaciones de carga de crudo después de una serie de ataques con drones y misiles atribuidos a fuerzas iraníes.

La fuerte advertencia de Donald Trump a Irán

En Estados Unidos, Donald Trump aseguró que desconocía el ataque israelí contra South Pars. En un comunicado difundido en Truth Social, sostuvo que su país no había sido informado y que Qatar no tuvo participación ni conocimiento previo.

En el mismo comunicado, el mandatario estadounidense aseguró que, si bien Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars, los Estados Unidos podrían hacerlo en caso de que Irán vuelva a atacar a Qatar.

Captura de pantalla 2026-03-19 090021 El fuerte comunicado de Donald Trump. Truth Social/ @realDonaldTrump

“Israel no volverá a atacar este campo de gas South Pars, de vital importancia y valor, a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Qatar. En tal caso, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el Campo de Gas South Pars con una potencia y fuerza nunca antes vistas en Irán. No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si la planta de GNL de Qatar vuelve a ser atacada, no dudaré en hacerlo. Gracias por su atención a este asunto”, se pudo leer en la red social del mandatario.

En paralelo, la Casa Blanca anunció la suspensión por 60 días de la llamada “Ley Jones” para intentar contener el aumento del precio del petróleo. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, indicó que la medida busca mitigar la interrupción de corto plazo en el mercado petrolero mientras continúan las operaciones militares de Estados Unidos. Según explicó, la suspensión permitirá facilitar el movimiento de petróleo, gas natural, fertilizantes y carbón entre puertos estadounidenses.