Las hermanas adolescentes de Gaza que ganaron un premio por convertir escombros de la guerra en ladrillos

Dos hermanas adolescentes de Gaza ganaron un premio ambiental por convertir escombros de la guerra en ladrillos reutilizables, afirmando que querían "transformar la destrucción en algo útil".

Farah y Talo Mousa, que viven en una carpa y han sido repetidamente desplazadas desde que su hogar fue bombardeado, han sido nombradas ganadoras regionales de Medio Oriente del Earth Prize (Premio de la Tierra) para jóvenes.

"Después de que toda nuestra ciudad se vio reducida a escombros, todo a nuestro alrededor nos motivó a pensar en una solución", contó Tala, de 17 años, a la BBC.

Las hermanas planean usar el premio de US$12.500 para enseñar a otros cómo producir los ladrillos y "participar ellos mismos en la reconstrucción, en lugar de solo esperar a la ayuda exterior", agregó Farah, de 15 años.

Naciones Unidas estima que 1,9 millones de personas en Gaza -casi el 90% de la población- ha sido desplazada desde el inicio de la guerra en 2023, que fue desatada por el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre. Israel respondió lanzando una campaña militar contra Hamás en la Franja.

Para comienzos de 2025, los daños en el territorio se habían estimado en US$70.000 millones, con millones de toneladas de escombros que cubren las calles.

Farah y Tala fabricaron los ladrillos no muy lejos de la carpa en la que vivían después de que su casa fuera destruida en agosto.

Elaborados con escombros triturados que son pasados por un colador antes de mezclarlos con materiales como barro, ceniza y vidrio, las jóvenes pusieron a prueba los bloques cuando ayudaron a un vecino a sostener su carpa durante las inclemencias del clima.

Livianos y de bajo costo, están diseñados para "uso sin carga, como en aceras, divisiones y plantíos", explicó Farah al programa "Newsday" del Servicio Mundial de la BBC.

The Earth Prize Los ladrillos se fabrican combinando los escombros triturados con materiales como barro y ceniza.

Las hermanas, que perdieron su prototipo la última vez que fueron desplazadas, afirman que se vieron motivadas por la "destrucción" que les rodeaba.

"Incluso la vista desde la ventana de nuestra carpa se convirtió en la principal motivación", expresó Tala.

"Transformamos algo negativo en algo positivo al rechazar ver los escombros solo como un símbolo de destrucción y pérdida".

"En lugar de verlos como el fin, intentamos verlos como el inicio de algo nuevo", añadió.

Su plan es usar el dinero para organizar talleres y capacitar a unos 100 jóvenes para que creen ellos mismos los ladrillos, con miras a producir por lo menos 200.

Soluciones a problemas ambientales

El Earth Prize, que se otorga por encontrar soluciones a problemas ambientales, ya ha nombrado a los ganadores regionales para Europa y África.

Una joven de 18 años en Irlanda lo obtuvo por la creación de un plástico biodegradable que se descompone sin riesgo, y dos jóvenes de 17 años en Kenia recibieron el premio por el desarrollo de un sistema de captura y purificación de gases de carbono mediante filtros hechos de ingredientes naturales.

Todavía faltan cuatro regiones por anunciar. Una votación pública determinará el ganador general.

La guerra en Gaza fue desatada por el ataque liderado por Hamás en octubre 2023, en el que unas 1.200 personas murieron y otras 251 fueron capturadas como rehehes.

Desde entonces, durante la campaña del ejército israelí en Gaza, más de 72.700 personas han muerto, incluyendo 856 desde que el cese el fuego entró en efecto en octubre 2025, según el Ministerio de Sanidad del territorio.

El cese el fuego, parte del plan del presidente de EE.UU. Donald Trump para concluir la guerra, también contempla la reconstrucción del territorio "para beneficio del pueblo de Gaza". Las agencias humanitarias señalan que esa medida a gran escala todavía no se ha iniciado.

BBC

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FUENTE: BBC