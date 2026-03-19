Trump contra Israel: críticas tras el ataque a la instalación energética de Irán

El presidente de EE. UU. se desmarcó del bombardeo de Israel al mayor campo de gas del mundo, pero lanzó un ultimátum a Teherán: si vuelven a atacar a Qatar, la respuesta estadounidense será total y definitiva.

En un comunicado que ha sacudido el tablero geopolítico este jueves, el presidente Donald Trump fijó una postura crítica y amenazante tras la escalada bélica en el Golfo Pérsico. El mandatario reveló que Estados Unidos no tuvo conocimiento previo del ataque ejecutado por Israel contra el yacimiento de gas Pars Sur en Irán, y advirtió al régimen de Teherán que cualquier nueva represalia contra países inocentes, específicamente Qatar, tendrá consecuencias catastróficas.

El ataque a Pars Sur: Daños mínimos y falta de aviso a EE. UU. El presidente Trump aclaró que la incursión aérea israelí contra el complejo gasífero más grande del planeta —que Irán comparte con Qatar— solo logró dañar una pequeña parte de la instalación. Sin embargo, lo más relevante de su declaración fue la distancia marcada con su principal aliado en la región.

Donald Trump presidente de los Estados Unidos 9 EFE Desconocimiento total: "Estados Unidos desconocía por completo este ataque", afirmó Trump, subrayando que ni su administración ni el gobierno de Qatar estaban involucrados o al tanto de la operación israelí.

Represalia "injustificada": El mandatario lamentó que Irán, desconociendo la falta de implicación qatarí, atacara una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Qatar como respuesta al bombardeo en Pars Sur. El ultimátum de Trump: La protección de Qatar como línea roja Donald Trump fue explícito al establecer una condición para la supervivencia de la infraestructura energética iraní. Aseguró que Israel no volverá a atacar Pars Sur, a menos que Irán decida "imprudentemente" atacar nuevamente a un país neutral.