Meta es contundente con los gobiernos y advierte: "Empujan a los menores hacia sitios menos seguros"

Las principales plataformas digitales no planean quedarse al margen del debate que impulsan distintos gobiernos sobre el uso de redes sociales por parte de menores de edad . En los últimos meses, el endurecimiento de regulaciones, especialmente en Europa , abrió un fuerte cruce entre los Estados y las grandes empresas tecnológicas.

En diciembre, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La decisión marcó un precedente global y aceleró iniciativas similares en otros países. Semanas después, Francia avanzó con restricciones en la misma línea, bajo el argumento de proteger a niños y adolescentes de problemáticas como el acoso sexual, el bullying y los mensajes de odio .

Los gobiernos que impulsan estas medidas sostienen que los adolescentes no deberían tener cuentas en redes sociales y advirtieron que, de no cumplirse las normas, las plataformas enfrentarán multas severas .

En las últimas horas, España , bajo el gobierno de Pedro Sánchez , anunció el paquete regulatorio más contundente hasta el momento. La iniciativa prohíbe el acceso a redes sociales a menores de edad y forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la protección digital de niños y adolescentes.

“Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieron haber abandonado”, afirmó el jefe del Ejecutivo español, quien además advirtió que el Estado defenderá su “soberanía digital” frente a cualquier tipo de coerción extranjera .

A este escenario se sumarían en 2026 países como Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Nueva Zelanda, Malasia y Chile, que analizan regulaciones similares.

Meta responde y cuestiona las prohibiciones generales

Frente al avance de estas iniciativas, Meta —empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp — salió al cruce de los gobiernos. MDZ en diálogo con Meta Argentina, aseguró que comparte el objetivo de proteger a los jóvenes, pero cuestionó el camino elegido por algunos Estados.

“Queremos lo mismo que los legisladores: experiencias en línea seguras y positivas para los jóvenes. Creemos que los padres deben decidir qué apps usan sus hijos adolescentes, por lo que apoyamos leyes que permitan a los padres aprobar la descarga de aplicaciones para adolescentes en las tiendas de apps”, señalaron desde la empresa.

Whatsapp Facebook Instagram redes sociales efe EFE

En ese sentido, Meta advirtió que las prohibiciones pueden ser contraproducentes: “Los gobiernos que estén considerando prohibiciones deben tener cuidado de no empujar a los adolescentes hacia sitios menos seguros y no regulados, o hacia experiencias sin inicio de sesión que eludan protecciones importantes, como las medidas de seguridad predeterminadas que ofrecemos con las Cuentas para Adolescentes de Instagram”.

Qué protecciones asegura Meta para los menores

Consultada por MDZ sobre las herramientas de cuidado y control para menores de edad, la compañía detalló una serie de medidas que ya se encuentran activas en sus plataformas, especialmente en Instagram.

Según explicaron, las Cuentas para Adolescentes incluyen protecciones específicas para evitar interacciones no deseadas con adultos:

Restricción para que adultos inicien chats privados con adolescentes que no los siguen o con los que no tienen conexión previa, una opción que no puede desactivarse.

Uso de tecnología de detección para identificar cuentas de adultos con comportamientos potencialmente sospechosos y evitar que encuentren, sigan o interactúen con cuentas de adolescentes o perfiles que muestran principalmente a niños.

Bloqueo de interacciones entre cuentas sospechosas para impedir la formación de redes de contacto.

Avisos de seguridad para advertir a los adolescentes cuando interactúan con adultos que han mostrado conductas riesgosas, recordándoles la posibilidad de bloquear y reportar.

Un debate abierto entre regulación y seguridad digital

El cruce entre Meta y los gobiernos europeos expone una discusión de fondo: cómo proteger a los menores en el entorno digital sin expulsarlos hacia espacios más riesgosos. Mientras los Estados apuestan por restricciones duras, las plataformas reclaman regulaciones basadas en controles parentales, educación digital y herramientas de seguridad integradas.