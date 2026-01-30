Las suscripciones de WhatsApp incluirán temas e iconos exclusivos para evitar anuncios

Meta prepara una suscripción de WhatsApp opcional para quienes deseen una experiencia sin publicidad y con nuevas funciones de personalización en el móvil.

La plataforma de mensajería más usada del mundo prepara un cambio que afectará a millones de usuarios. Se trata de la nueva suscripción de WhatsApp, una opción de pago que Meta desarrolla para ofrecer una experiencia libre de anuncios y con herramientas de diseño exclusivas que ya aparecen en las versiones de prueba.

El código de la aplicación para dispositivos Android reveló detalles que no estaban en los planes de nadie hace unos meses. Según el portal especializado WABetaInfo, la última beta descargable desde la tienda oficial muestra que el acceso a este servicio será mediante una lista de espera. Los usuarios interesados deberán anotarse y recibirán un aviso cuando el sistema esté listo para ser habilitado en sus cuentas personales. No es un secreto a voces, sino una realidad técnica que ya está en marcha.

Funciones exclusivas de la suscripción de WhatsApp y personalización Esta propuesta de pago no se limita solo a sacar los avisos publicitarios que Meta planea mostrar en los estados o canales. Los suscriptores tendrán acceso a un abanico de funciones que hoy no existen en la versión común. Entre las novedades se encuentran temas de colores personalizados, paquetes de stickers únicos y tonos de llamada que solo podrán usar quienes paguen la cuota mensual. Esto permite que el chat sea mucho más personal y que no todos los teléfonos se vean iguales.

Modo Oculto WhatsApp - Interna 2.jpg La suscripción de WhatsApp permitirá a los usuarios anclar más de tres conversaciones en la pantalla principal. Shutterstock Otro cambio que se las trae tiene que ver con la organización de los chats. Actualmente, la aplicación permite fijar hasta tres conversaciones arriba de todo para no perderlas de vista, pero con la suscripción de WhatsApp este límite se podrá extender para mayor comodidad. Además, se podrá cambiar el icono clásico de color verde por otros diseños alternativos. Es una forma de darle un toque distinto al celular sin tener que usar versiones modificadas que suelen ser peligrosas para la privacidad de los mensajes. El sistema busca que el usuario tenga el control estético total de su pantalla de inicio.