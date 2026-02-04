Horror en Brasil: un nene de 4 años murió aplastado tras el derrumbe de una pared

El hecho ocurrió en la localidad de Itapevi, Brasil. El dueño de la fábrica fue imputado por homicidio culposo y lesiones corporales.

La localidad de Itapevi, Brasil, se encuentra totalmente conmocionada por la muerte de un nene de 4 años luego de haber sido aplastado por la pared de losas de hormigón de una fábrica que estaba en construcción. El suceso quedó registrado en cámara y se viralizó rápidamente.

Todo ocurrió cuando el nene, identificado como Théo Henrique Araujo Brilhante, caminaba cerca de una parada de colectivo con su papá, Jailson Araujo De Jesus, cuando, de repente, la estructura cedió y los aplastó.

Mirá el video del trágico episodio en Brasil Brasil Derrumbe Pared Muerte Niño II Enseguida, el hombre intentó socorrer a su hijo, con la ayuda desesperada de los vecinos que se acercaron al lugar. Asimismo, una ambulancia llegó rápidamente al lugar y trasladó a ambos al Hospital General de Itapevi. Sin embargo, los médicos confirmaron que el nene no resistió las heridas y murió por un traumatismo craneano.

El dueño de la fábrica fue imputado por homicidio culposo El dueño de la fábrica, Josemar Messias dos Santos Dantas, de 37 años, fue arrestado en el acto y posteriormente imputado por homicidio culposo y lesiones corporales.